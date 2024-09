HoYoverse bringt Astaweave Haven wie Animal Crossing und Stardew Valley

HoYoverses angebliches Stardew Valley-Spiel Astaweave Haven hat ein neues WeChat-Konto, das deutet auf eine Ankündigung hin!

Große Neuigkeiten aus China, da adleräugige HoYoverse/MiYoHo-Fans ein neues WeChat-Konto entdeckt haben, das von dem Unternehmen registriert wurde und möglicherweise nur auf eine eingehende Spielankündigung des Gacha-Riesen hinweist. Dieses neue Spiel soll wohl ein Crossover zwischen Stardew Valley und Animal Crossing sein. Wir wissen, dass die China Publication Authority im Juli eine Welle neuer Spiele genehmigt hat, einschließlich MiHoYo-Projekte. Der Konzern ist von Geschwindigkeit geprägt: Honkai Star Rail wurde im Mai 2021 angekündigt, und nur ein Jahr später wurde Zenless Zone Zero angekündigt. Da das neueste Spiel, Zenless, im Juli dieses Jahres vollständig veröffentlicht wurde, ist die Bühne für ein anderes Spiel frei, um seinen eigenen Vorveröffentlichungs-Hype-Zyklus zu starten.

Es gibt andere potenzielle Beweise dafür, dass Astaweave Haven durch Lecks und so weiter unmittelbar bevorsteht, aber wir werden natürlich nicht auf diese hier verlinken. Unabhängig davon, da chinesische Social-Media-Konten scheinbar auf dem Vorschein stehen und bereit sind, sieht es so aus, als ob der erste echte Teaser für das nächste MiHoYo-Spiel (vielleicht heißt es auch Star Cuckoo Land?) die nächste große Nachricht vom Unternehmen sein könnte. Während das Unternehmen Veranstaltungen wie The Game Awards genutzt hat, um Trailer für seine Spiele zu veröffentlichen, hat MiHoYo historisch gesehen seine eigenen Plattformen genutzt, um zuerst Projekte anzukündigen. Angesichts der großen Nutzerbasis in den Spielen scheint die Mundpropaganda allein genug zu sein, um Millionen an Spieler*innen anzuziehen. Warten wir’s ab – freut ihr euch auf das Game?