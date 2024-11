Horizon Zero Dawn Remastered (PC) bekommt Leistungs-Patch gegen Probleme

Horizon Zero Dawn Remastered-Fans können ein neues Update herunterladen, das Fehler beheben und die Gesamtleistung verbessern soll.

Über dieses Update

Obwohl es diesem Patch an neuen Inhalten mangelt, sollte er dem Spiel helfen, auf dem PC reibungsloser zu laufen. Während Horizon Zero Dawn Remastered einige Kontroversen erlebt hat, hat das Remaster des Spiels aus dem Jahre 2017 von Nixxes Software und Guerrilla Games im Vergleich zum Original einige Verbesserungen an der Grafik gebracht. Infolgedessen haben einige Fans ein Upgrade durchgeführt, während andere die neue Version des Spiels nutzen, um Aloys Abenteuer zum ersten Mal zu erleben. Trotz einiger Probleme auf dem PC beim Start – zu den Hardware-Anforderungen – haben die Entwickler versucht, das Erlebnis durch Updates zu verbessern. Kürzlich wurde ein neuer Patch bereitgestellt.

Dieses neueste Update, das als Patch 1.1.42.0 bekannt ist, ist für die Versionen Steam und Epic Games Store auf dem PC verfügbar. Dieser Patch konzentriert sich in erster Linie auf die Behebung mehrerer Probleme und die Verbesserung der Stabilität und Leistung. Insbesondere die vorgerenderten Zwischensequenzen, die an verschiedenen Punkten im Spiel abgespielt werden, haben jetzt die Audiopegel angepasst, um besser mit denen im Gameplay übereinzustimmen. Darüber hinaus verbessert dieses neue Update die Steam-Eingabe. Einige Probleme bestehen jedoch weiterhin, und es wird empfohlen, Steam Input für unterstützte Controller zu deaktivieren, bis weitere Korrekturen implementiert sind.

Horizon Zero Dawn Remastered PC – Patch Notes (1.1.42.0)