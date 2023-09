HORIZON Ultra: XGIMI präsentiert weltweit ersten 4K-Langdistanz-Projektor mit Dolby Vision

XGIMI bringt mit dem HORIZON Ultra sein 4K-Flaggschiff der nächsten Generation und den weltweit ersten und einzigen Langdistanz-Projektor mit Dolby Vision für zuhause auf den Markt. Was er zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Die Innovation im Heimkino

Wieder einmal definiert XGIMI die Standards in der Projektor-Kategorie neu: Der HORIZON Ultra ist der erste und einzige 4K-Langdistanz- Projektor mit Dolby Vision, der für Normalverbraucher erhältlich ist. XGIMI bringt damit ein Maß an Entertainment in die eigenen vier Wände, die Nutzer:innen bisher nur aus dem Kino gewohnt sind.

„Das Entertainment-Verhalten der Nutzer hat sich in den letzten Jahren durch das zunehmende Streaming zu Hause deutlich verändert”, sagt Apollo Zhong, Gründer und CEO von XGIMI. „Der HORIZON Ultra basiert auf dem Feedback unserer weltweiten Community von mehr als 4 Millionen Kunden. Wir bringen mit dem HORIZON Ultra ein High-End-Kinoerlebnis ohne Kompromisse in die Haushalte. Dank unseren Innovationen sind wir zuversichtlich, dass der HORIZON Ultra das Home Entertainment auf ein neues Niveau heben wird.”

Dual-Light-Technologie: hellste und präziseste Farbgebung

Der HORIZON Ultra ist der erste XGIMI Projektor, der mit der neuesten Laser-LED-Dual-Light-Technologie ausgestattet ist – ein Hybridsystem, das Laser- und LED-Licht kombiniert. Auf dem Projektorenmarkt wird in der Regel entweder Laser- oder LED-Licht verwendet, so dass trotz der Vorteile beider Technologien weiterhin auch die individuellen Nachteile der jeweiligen Lichtarten bestehen bleiben.

Das neuen Dual-Light-System von XGIMI vereint das Beste aus beiden Technologien, um ein kontinuierliches, natürliches Spektrum mit einem ultraweiten Farbraum, ultrahoher Helligkeit und ultrapräziser Farbmetrik zu erzeugen. Dieses neue System bietet mit 2.300 ISO-Lumen das bisher hellste Bild von XGIMI. Das entspricht einer Steigerung von 77 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell HORIZON Pro.

Seine DCI-P3-Farbraumabdeckung liegt bei über 95,5 Prozent, während die Rec.709-Farbraumabdeckung 99,9 Prozent übersteigt, was eine hervorragende Reproduktion von Filmfarben ermöglicht. Eine speziell für den HORIZON Ultra entwickelte Kalibrierungsplattform mit hoher Farbgenauigkeit erreicht eine durchschnittliche Farbgenauigkeit von △E≈1. Das wurde von zwei unabhängigen Instituten – der SGS in der Schweiz und dem TÜV Süd Deutschland – zertifiziert. Das Ergebnis ist ein äußerst komfortables Seherlebnis mit einem klaren Bild ohne Farbsäume oder Flecken, das herkömmliche Projektoren in der gleichen höheren Preisklasse übertrifft.

Intelligente Umgebungsanpassung

Mit dem neuen Flagschiff hat XGIMI die Intelligent Screen Adaption-Technologie 3.0 (ISA 3.0) eingeführt – ein verbessertes optisches System auf Software- und Hardware-Ebene, das bisher nur in Projektoren für Kinos und im Luxussegment eingesetzt wurde. Die Umgebungsbedingungen des Zuschauers haben einen entscheidenden Einfluss auf das Seherlebnis. Beleuchtung, Wände und Vorhänge und die Platzierung des Projektors beeinflussen die Leistung von Standardprojektoren. Die neue ISA 3.0-Technologie von XGIMI passt sich mit Hilfe von Software und Hardware dynamisch an die Betrachtungsumgebung an, um jederzeit die beste Bildqualität zu gewährleisten.

Der neue Horizon Beamer ist via ISA 3.0 auch hardware-seitig mit einer dynamischen Blende zur Anpassung von Helligkeit und Kontrast, einem dynamischen Farbanpassungsmodul und einem automatischen optischen Zoom-Modul für eine fehlerfreie Skalierung der Leinwand ausgestattet. Zusammen bieten die drei innovativen Hardware-Verbesserungen ein präzises optisches Verarbeitungssystem, das sich in Echtzeit ändern kann. Ein Beispiel: ISA 3.0 ermöglicht eine dynamische Anpassung von Helligkeit und Farben. Das bedeutet, die Helligkeit wird tagsüber erhöht und die Farben bei Nacht.

Die neue Technologie ist auf das Seherlebnis der Nutzer ausgerichtet und baut auf die vorherigen Version von ISA auf. ISA 3.0 enthält eine völlig neue Einstellungsoption, die Helligkeit und Farben automatisch an die Wandfarbe anpasst. Wie andere XGIMI Projektoren verfügt auch der neue Beamer über einen verbesserten Augenschutz. Das heißt, wenn sich vor dem Projektor ein Objekt bewegt, schaltet sich das Licht automatisch ab. Dies ist besonders bei kleinen Kindern nützlich, die sich vor dem Bildschirm bewegen, um ihre Augen vor den hellen Lichtstrahlen zu schützen.

Der Projektor der Wahl für Gaming

Der neue Flagschiff-Beamer verfügt über einen völlig neuen Gaming-Modus mit professioneller niedriger Latenz (18 ms). Er unterstützt 4K bei 60 Hz, so dass Gamer:innen in den Genuss schneller Bildwiederholraten und geringer Eingabeverzögerung kommen, was ein reibungsloses und reaktionsschnelles Spielen sicherstellt. Der HORIZON Ultra kann zudem bis zu 200 Zoll Bildschirmdiagonale anzeigen und das Spielerlebnis so auf ein höheres Niveau bringen.

Preise und Verfügbarkeit

Die HORIZON Ultra ist ab heute für 1.899 Euro auf XGIMI.com und Amazon erhältlich, weitere autorisierte Händler werden folgen.