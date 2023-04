Horizon Forbidden West: Burning Shores ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans von Horizon Forbidden West – Guerrilla Games und PlayStation veröffentlichten nun – wie geplant – den DLC Burning Shores.

Was erwartet euch?

Aloys neues Abenteuer führt die Spieler in die ungezähmte Wildnis eines Los Angeles der fernen Zukunft, das durch tektonische Aktivitäten in eine gefährliche Vulkanlandschaft verwandelt wurde. Die Reise in die neue Region setzt direkt im Anschluss an die Hauptstory von Horizon Forbidden West (hier geht`s zu unserem Test) ein. Sie trifft dabei auf interessante neue Charaktere, kämpft gegen bisher unbekannte Maschinenwesen und findet neue Waffen, Werkzeuge und Outfits.