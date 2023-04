Horizon Forbidden West: Burning Shores: Launch-Trailer zum DLC veröffentlicht

Der PS5-DLC kostet 19,99 Euro und soll am 19. April veröffentlicht werden, und Aloys Geschichte geht genau dort weiter, wo Horizon Forbidden West ( zu unserem Test ) aufgehört hat. Dies bedeutet, dass die Spieler:innen die Hauptquest im Basisspiel abgeschlossen haben müssen, um in die Welt der brennenden Küsten einzutauchen. Der DLC wird einen gefährlichen neuen Ort vorstellen, den die Spieler:innen mit Aloy erkunden können, sowie neue Charaktere und Maschinen, denen sie begegnen können. “Südlich der Tenakth-Clan-Lande haben Jahrtausende von Vulkanausbrüchen und gewalttätigen seismischen Aktivitäten die Ruinen von Los Angeles in ein tückisches Archipel verwandelt“ , sagt Sony.

Kund:innen, die den DLC vorbestellen, erhalten Zugang zu zwei digitalen Boni, dem Blacktide Dye Outfit und dem Blacktide Sharpshot Bow. Die Erweiterung kommt übrigens nicht auf die PS4-Konsole, obwohl das Basisspiel Horizon Forbidden West von 2022 für Sonys aktuelle und Last-Gen-Konsolen veröffentlicht wurde. Was die Erkundung angeht, so soll diese laut Guerrilla-Spieldirektor Mathijs de Jonge noch einen Schritt nach vorne machen. Während das Team – wie damals erwähnt – beim Grundspiel immer an die PS4 denken musste, ist dieser Hardware-Ballast nun weg. „Bei Burning Shores, wo wir uns nur auf die PS5 konzentrieren können, konnten wir nach vorne preschen und wir sind wirklich begeistert von dem, was wir bei der Schaffung dieser atemberaubenden post-post-apokalyptischen Version von Los Angeles erreichen konnten.“