HONOR stellt faltbare Flagships vor: HONOR Magic V3 und HONOR Magic Vs3

„Mit der Einführung der HONOR Magic V3 Serie setzen wir neue Maßstäbe für faltbare Smartphones“, sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd.

Zu den Magic V3 und Vs3-Geräten

„HONOR führt weiterhin die Innovationen in der Branche für Foldables an und strebt danach, eine herausragende Nutzungserfahrung zu bieten, die in Bezug auf Schlankheit und Leichtigkeit mit nicht faltbaren Smartphones vergleichbar ist. Das ultradünne Gehäuse und das hochwertige Design der HONOR Magic V3 Serie definieren den Standard für faltbare Geräte neu.“

Das brandneue faltbare Flagship-Smartphone HONOR Magic V3 setzt mit einer gefalteten Dicke von 9,2 mm einen neuen Rekord. Zusätzlich ist es mit einem Gewicht von 226 g sogar leichter als viele nicht-faltbare Smartphones. Mit einer gefalteten Dicke von 9,8 mm und einem Gewicht von 229 g setzt sich auch das HONOR Magic Vs3 deutlich auf dem Markt für nach innen faltbare Smartphones ab. Darüber hinaus überzeugt das HONOR Magic V3 mit seiner Akkulaufzeit durch die neu aufgerüstete dritte Generation der Silizium-Kohlenstoff-Batterie, die eine Kapazität von 5150 mAh bietet. Dank dieser herausragenden Akkuleistung erfüllt das Smartphone selbst bei intensiver Nutzung problemlos die Anforderungen eines ganzen Tages. Zusätzlich unterstützt sowohl das HONOR Magic V3 als auch das HONOR Magic Vs3 66W kabelgebundenes Schnellladen und 50W kabelloses Schnellladen.

Die HONOR Magic V3 Serie wird in einer Reihe eleganter Farben erhältlich sein, darunter Weiß, Schwarz und Grün, während das HONOR Magic V3 auch eine exklusive rotbraune Farboption bietet. Das HONOR Magic V3 und das HONOR Magic Vs3 werden in einem ersten Schritt in China erhältlich sein, mit Preisen zwischen 8.999 RMB und 10.999 RMB, je nach Modell. Die HONOR Magic V3 Serie wird im Laufe dieses Jahres dann auch in Europa verfügbar sein. Offizielle Preise sind noch nicht bekannt, aber eine Umrechung ergibt zwischen 1.149,- und 1.399,- Euro. Was für euch?