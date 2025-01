Hollow Knight: Silksong ist nach wie vor in Arbeit

Team Cherry hat ein seltenes Status-Update zu Hollow Knight: Silksong bereitgestellt. Fans sollen also nicht verzagen!

Über Hollow Knight: Silksong

“Ja, das Spiel ist real, schreitet voran und wird veröffentlicht”, schrieb Matthew Griffin, der sich um PR und Marketing für den Titel kümmert, auf X als Antwort auf ein Plädoyer um Informationen über die mit Spannung erwartete Fortsetzung. Es mag nicht viel sein, aber es ist dennoch ein bedeutendes Update, da die Fans in den letzten Jahren wenig über das Spiel gehört haben. Hollow Knight: Silksong wurde im Februar 2019 angekündigt und soll für PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Es wird am ersten Tag auch im Game Pass verfügbar sein.

Das bedeutendste Update über das Spiel in den letzten Jahren kam im Mai 2023, als Team Cherry bestätigte, dass es sich verzögert hatte. “Wir hatten geplant, in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu veröffentlichen, aber die Entwicklung geht noch weiter”, sagte Griffin damals. “Wir sind begeistert davon, wie sich das Spiel entwickelt, und es ist ziemlich groß geworden, also wollen wir uns die Zeit nehmen, das Spiel so gut wie wie gun zu machen.” Laut dem Entwickler wird Silksong ein brandneues Königreich, über 150 neue Feinde und den Silk Soul-Modus einführen, der das Spiel nach dem ersten Durchspielen stark verändert.