Hogwarts Legacy: Kleiner Cinematic-Trailer veröffentlicht

Herausgeber Warner Bros. Spiele und Entwickler Avalanche Software haben einen neuen Hogwarts Legacy-Cinematic Trailer veröffentlicht.

Über Hogwarts Legacy

Das Video bringt die Zuschauer in die Welt von Hogwarts Legacy und bietet den Fans einen atemberaubenden Blick aus der Vogelperspektive auf das Schlossgelände und darüber hinaus. Gleichzeitig werdet ihr dazu eingeladen, im Spiel ein Teil der Magie zu werden und eure Träume vom Besuch der Hogwarts-Schule zu leben. Der Trailer folgt einer Eule, die dure begehrte Einladung trägt, während sie über die Dächer des Schlosses und über die Köpfe der Studenten in der Großen Halle schwebt und einen Blick auf einige der ikonischen Hogwarts-Standorte bietet, die wir dann erkunden können. Während die Eule durch das Schloss gleitet, werden die Fans einige bekannte Namen und Gesichter erkennen, darunter der Fast Kopflose Nick und Professor Weasley.

Die Reise der Eule hebt auch einige der versteckten Gefahren hervor, denen die Spieler:innen ausgesetzt sein werden, da sie eine Horde riesiger Spinnen im Verbotenen Wald, eine tödliche Anwendung von Avada Kedavra eines maskierten Zauberers und den feurigen Atem eines Drachen knapp vermeidet. Hogwarts Legacy wird am 10. Februar über Steam für PC (hier geht’s zu den Hardware-Anforderungen), PlayStation 5 und Xbox Serie erscheinen, gefolgt von PlayStation 4 und Xbox One am 4. April und Switch am 25. Juli. Genug der Einleitung, hier ist der aktuelle Trailer für euch!