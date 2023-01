Das muss euer PC für Hogwarts Legacy können: Die PC-Anforderungen

Die PC-Spezifikationen von Hogwarts Legacy wurden vor der Veröffentlichung des Spiels im nächsten Monat bekannt gegeben.

Hogwarts Legacy PC-Anforderungen

Das Spiel, das auch im Februar auf PlayStation 5 und Xbox Serie und später im Jahr auf Switch und Konsolen der letzten Generation veröffentlicht wird, wird leistungsstarke Hardware benötigen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Nun wurde bekannt, was das genau heißt, und das Spiel wird auch mindestens 85 GB Speicherplatz auf dem PC aufbrauchen. Wie viel Speicherplatz das Spiel auf Konsolen einnimmt, ist derzeit nicht bekannt. Aber Vergleiche mit anderen Titeln zeigen: Es wird sich nicht um viel reißen, da die Technik zwischen Heimcomputern und Konsolen mittlerweile größtenteils die gleiche ist. Kommen wir nun zu den Anforderungen:

Minimum (720p, 30 fps)

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10

CPU: Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) oder AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 GB oder AMD Radeon RX 470 4 GB

DirectX-Version: DX 12

Speicher 85 GB HDD

Hinweise: SSD (bevorzugt), HDD (unterstützt), 720p/30fps, niedrige Qualitätseinstellungen

Empfohlen (1080p, 60 fps)

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10

CPU: Intel Core i7 8700 (3,2 GHz) oder AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti oder AMD Radeon RX 5700 4

DirectX-Version: DX 12

Speicher 85 GB HDD

Hinweise: SSD, 1080/60FPS, hochwertige Einstellungen

Ultra (1440p, 60 fps)

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10

CPU: Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 5 5800

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti oder AMD Radeon RX 6800

DirectX-Version: DX 12

Speicher 85 GB HDD

Hinweise: SSD, 1440/60FPS, Ultra-Qualitätseinstellungen

Ultra 4K (4K, 60 fps)

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10

CPU: Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 5 5800

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti oder AMD Radeon RX 7900

DirectX-Version: DX 12

Speicher 85 GB HDD

Hinweise: SSD, 2160/60FPS, Ultra-Qualitätseinstellungen

Die PS5-, Xbox Serie- und PC-Versionen von Hogwarts Legacy werden am 10. Februar 2023 veröffentlicht. Das Spiel wird dann am 4. April auf PS4 und Xbox One und am 25. Juli auf Nintendo Switch erscheinen. Einen Monat vor seiner Veröffentlichung ist Hogwarts Legacy bereits einer der größten Geldmacher auf Steam, ausschließlich basierend auf den Vorbestellungen.