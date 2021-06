Hitman Sniper: The Shadows von Square Enix vorgestellt

Im Rahmen der E3 wurde bei der Square Enix Presents das neue Mobile-Game aus dem Hitman-Universum Hitman Sniper: The Shadows angekündigt. Im folgenden Beitrag haben wir die Infos zum ehemaligen “Project Hitman Sniper Assassins” (so der Arbeitstitel) zusammengefasst.

Der neueste Titel baut zwar auf der Grundlage von Hitman Sniper auf, ist aber keine Fortsetzung davon und spielt auch nicht in der gleichen fiktiven Welt. Insofern man den Entwicklern glauben schenken darf, so soll dieser Titel das Franchise auf ein ganz neues Niveau in puncto Story, Charaktere und Gameplay heben. Wir sind gespannt.

Hitman-Franchise bei Beyond Pixels

