Hier ansehen: Opening-Trailer zu BLEACH Rebirth of Souls ist online

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlichte den Opening-Trailer zu BLEACH Rebirth of Souls. Das Videospiel erscheint Anfang 2025.

Zu BLEACH Rebirth of Souls

Der Opening-Trailer zeigt die Charaktere, die in der Story eine wichtige Rolle einnehmen, unter anderem Ichigo Kurosaki, Yasutora Sado und Uryu Ishida. BLEACH Rebirth of Souls bietet beeindruckende Schwertkämpfe, bei denen Spielende die einzigartigen Fähigkeiten und Transformationen ihres Charakters nutzen können, um die Oberhand zu erlangen. BLEACH ist eine beliebte Manga-Reihe, die von 2001 bis 2016 in Shueishas Shonen-Manga-Magazin Weekly Shonen Jump publiziert wurde.

Die Anime-Serie wurde von 2004 bis März 2012 ausgestrahlt und zusätzlich wurden bisher vier Filme veröffentlicht. Das finale Kapitel Thousand-Year Blood War Arc, das brandneue Charakter-Designs und mächtigere Charaktere enthält, wird seit 2022 ausgestrahlt. BLEACH hat nicht nur in Japan, sondern auch weltweit sehr viel Zuspruch erhalten und die Popularität der Marke nimmt beständig zu. BLEACH Rebirth of Souls wird derzeit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC entwickelt und wird 2025 erscheinen.