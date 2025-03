Upscaling der Nintendo Switch 2 macht alte Games viermal so schön!

Ein aktuelles Patent zur Nintendo Switch 2 zeigt, dass die Konsole eine clevere Upscaling-Technologie verwenden wird. Lest hier mehr!

Zur Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 ist seit Anfang des Jahres 2025 ein heißes Thema, und obwohl Nintendo noch nicht viel über die Konsole veröffentlicht hat, sind viele der Details bereits durchgesickert. Während ein aktuelles Patent für die Konsole darauf hindeutete, dass sie die Upscaling-Technologie verwenden könnte, hat Nintendo ein aktualisiertes Patent für den Handheld veröffentlicht. Dieses bestätigt nun, dass das Gerät tatsächlich über eine Upscaling-Technologie verfügen wird. Nun hat ein Videospiel-Journalist, Mike Odyssey, ein Bild gepostet, das die Freigabe eines Patents durch Nintendo zeigt, das bestätigt, dass die Nintendo-Hardware die von Fans am häufigsten nachgefragte Technologie haben wird.

Wie im Patent gezeigt, wird die Switch 2 die Auflösung von 540p auf 1080p (Full HD) insgesamt vervierfachen, was in der Tat eine große Sache für die Konsole ist. Dies deutet weiter darauf hin, dass die älteren Spiele des Switch auf der kommenden Konsole dank KI deutlich besser aussehen würden. Wenn man dem jüngsten Patent Glauben schenken darf, würde das Gerät den Fans tatsächlich ein großartiges Spielerlebnis bieten, indem es ein Verfahren für KI-Upscaling zur Verbesserung der Bildqualität verwendet, ähnlich wie DLSS, das von Nvidias GPUs für PCs verwendet wird, und dem kürzlich eingeführten PSRR von Sony für die PS5 Pro. Weitere Details (nämlich offizielle!) zur neuen Konsole gibt es am 2. April, wenn die Nintendo Direct, um die Konsole vollständig zu enthüllen, ausgestrahlt wird.