Nintendo Switch 2: Maussteuerung erneut Thema eines Videos

Die Switch 2-Maussteuerung sieht in Nintendos neuestem Video so aus, als wäre die Funktionalität bereits sicher. Danke, liebe Today-App!

Über die Maussteuerung der Switch 2

Ein neues Video, das von Nintendo veröffentlicht wurde, ist der bisher sicherste Hinweis darauf, dass die Joy-Cons der Switch 2 einen Mausmodus haben werden. Während seines offiziellen Switch 2-Enthüllungsvideos im Januar, das zum ersten Mal den Nachfolger des Switch zeigte, zeigte Nintendo zahlreiche Aufnahmen der gesamten Konsole. Dazu gehört auch eine kurze Animation, die auf das Vorhandensein von Maussteuerungen auf den Joy-Cons der Switch 2 anspielen. Nintendos ursprünglicher Trailer schien zu zeigen, wie die Joy-Cons an Griffen befestigt wurden und dann über den Boden gleiten, ähnlich wie eine Maus, bevor sie sich von ihren Griffen lösten und an der Switch 2-Konsole befestigt wurden. Dies gab früheren Berichten, dass mindestens einer der neuen Joy-Con-Controller einen optischen Sensor hat, ähnlich dem, der von den meisten optischen Mäusen verwendet wird, noch mehr Glaubwürdigkeit.

Da Nintendo dies jedoch noch nicht offiziell bestätigt hat und weil die Bewegung der Joy-Cons, die über den Boden gleiten, einfach eine stilisierte Wahl für dieses spezielle Video hätte sein können, kann noch nicht vollständig bestätigt werden, dass die Maussteuerung bei der Switch 2 vorhanden ist. Diese Bestätigung kommt mit dem neuesten Countdown-Video in der Nintendo Today-App immer näher. Eine Aufnahme zeigt die Konsole in einem Handheld-Setup, ein anderes zeigt sie mit dem Joy-Con-Grip und der andere zeigt sie im Tischmodus mit den beiden Joy-Cons, die lose liegen. Einer dieser Joy-Cons sitzt auf der Seite, in der gleichen Position wie im vorherigen Video, was erneut darauf hindeutet, dass er sich in einer Art Mausmodus befindet. Alles wird hoffentlich am Mittwoch, dem 2. April, enthüllt, wenn die Switch 2Nintendo Direct-Präsentation endlich um 15 Uhr unserer Zeit ausgestrahlt wird. Dies ist das zweite Mal, dass die Nintendo Today-App mit ihren Switch 2-Bildern für Diskussionen sorgt. Letzte Woche zeigte sie zum ersten Mal ein Bild der Controller mit einer Markierung auf der C-Taste.