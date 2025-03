Pokémon Legends: Z-A kommt angeblich mit 27 neuen Mega-Evolutionen

Pokemon Legends: Z-A bringt endlich die Fan-Lieblings-Mega-Evolution-Mechanik zurück – ganze 27 neue soll es geben!

Mehr zu Pokémon Legends: Z-A

Die Mega-Evolotion kehrt zurück, nachdem sie ursprünglich auf dem 3DS zurückgelassen wurde, und Leaker befeuern das Gerücht. Sie behaupten jetzt, dass auch eine ziemlich große Anzahl neuer Megas in die Aufstellung aufgenommen wird. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Mega-Evolutionen so beliebt sind und warum ihre Rückkehr dadurch so aufregend ist. Die mächtigen, vorübergehend entwickelten Formen bestimmter Pokémon sehen nicht nur cool aus, sondern haben einer Reihe Taschenmonster eine echte Gelegenheit gegeben, mit verbesserten Statistiken, neuen Fähigkeiten und manchmal sogar neuen Typen in der Vergangenheit zu glänzen. Im ersten Gameplay-Trailer von Legends: Z-A wurden eine Reihe von wiederkehrenden Megas bestätigt, darunter Lucario, Glurak (sowohl X- als auch Y-Formen) und mehr.

Jetzt deuten Leaker jedoch an, dass bis zu 27 neue Mega-Evolutionen in das kommende Rollenspiel aufgenommen werden könnten. Der Leaker, der einst als Pyoro bekannt war (jetzt der deutlich weniger eingängige @eb576dcfe auf Twitter), behauptete, dass „Tausende [Menschen] die Anzahl [der neuen Mega-Evolutionen] jetzt kennen, aber niemand bereit ist, etwas zu sagen.“ Dann folgte er mit einem kryptischeren: „Schauen Sie sich die Taste in der oberen linken Ecke Ihrer Tastatur an.“ Es dauerte jedoch nicht lange, bis Detektive sich eingehender damit befassen – das ‚esc‘-Zeichen kann auch durch den ASCII-Code 27 dargestellt werden. Nur für den Fall, dass es Zweifel an Pyoros Absichten hier gab, haben sie auf den Pokemon-Leak-Account @CentroLeaks geantwortet, der die 27 neuen Mega Evolutions-Behauptungen erneut teilte und bestätigte.