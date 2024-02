Hier ansehen: Erster Trailer zur Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree

FromSoftware (Elden Ring) wird heute den ersten Trailer für die Shadow of the Erdtree-Erweiterung des Open-World-Rollenspiels veröffentlichen.

Über Elden Ring

Der mit Spannung erwartete Enthüllungstrailer von Shadow of the Erdtree wird um 15:30 Uhr auf den YouTube-Kanälen von Bandai Namco und FromSoftware live gehen. Dem dreiminütigen Trailer wird ein 30-minütiger Countdown vorausgehen. Elden Ring: Shadow of the Erdtree wurde im vergangenen Februar angekündigt, aber der Entwickler FromSoftware hat wenig über seinen DLC für das Spiel des Jahres 2022 enthüllt. „Erhebe dich, Befleckter, und lass uns gemeinsam einen neuen Weg gehen”, sagte der Entwickler damals. “Eine bevorstehende Erweiterung für Elden Ring, Shadow of the Erdtree, befindet sich derzeit in der Entwicklung. Wir hoffen, dass Sie sich auf neue Abenteuer in den Ländern dazwischen freuen”.

Dieser Ort und die Hauptfiguren von Shadow of the Erdtree wurden in einem einzigen Kunstwerk angeteasert, das zusammen mit der ursprünglichen Ankündigung des DLC veröffentlicht wurde. Dieses Kunstwerk enthielt einen Verweis auf Miquella von der Haligtree: einen Halbgott, Empyrean und der Zwillingsbruder der furchterregenden Malenia – und eine Figur, die wir im ursprünglichen Elden Ring nicht wirklich sehen können. Miquella wird im Kampf gegen Mohg gehehn, wo er in einem ekligen Eiersack gefangen ist. Elden Ring ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X verfügbar. Es wird erwartet, dass Shadow of the Erdtree auch auf diesen Plattformen erscheint – oder macht Bandai Namco es wie Square Enix und bringt die Erweiterung nur für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen?