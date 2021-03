Neuer Trailer zu Final Fantasy 7 Remake Intergrade, kommt am 10. Juni

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Final Fantasy 7 Remake Intergrade veröffentlicht. Seht ihn und lest hier mehr!

Über Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Gleich vorweg – Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird eine native PS5-Version mitbringen. Wer also von der Grafik, Fülle oder Pracht des PS4-Titels enttäuscht war (hier geht’s zu meinem Test), wird hier vielleicht glücklicher werden. Das Video zeigt die grafischen Verbesserungen, Qualitätsfeatures und auch Yuffies Perspektive. Die Diebin kommt nämlich exklusiv in Final Fantasy 7 Remake Intergrade vor. Übrigens dies auch nur, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Sorry, PS Plus-AbstauberInnen!

Nebeleffekte, Blitze, verfeinerte Texturen und generell einfach mehr Atmosphäre wird euch erwarten. Die Grafikeinstellungen können nun zwischen Grafik- und Performancemodus verändert werden. Entweder wollt ihr feinste 4K-Augenweide, oder aber stabile 60 Bilder pro Sekunde sehen (ich wäre für Letzteres). Weiters kommt ein Fotomodus mit, aber auch ein neuer Schwierigkeitsgrad namens Normal (Klassisch) – also rundenbasiertes Spielen, aber ein bisschen schwerer. Weniger Ladezeiten, die Yuffie-Episode und noch mehr kommen am 10. Juni zu uns. Hier das Video für euch!