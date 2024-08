Hi-Fi Rush-Studio Tango Gameworks darf dank Krafton weitermachen

Krafton (PUBG: Battlegrounds und The Callisto Protocol) hat Tango Gameworks erworben, das Studio hinter den The Evil Within-Spielen und Hi-Fi Rush.

Tango Gameworks dankt Krafton

Tango wurde im Mai von Microsoft und ZeniMax Media geschlossen, aber das Team, das das in Tokio ansässige Studio gebildet hat, wird in Krafton integriert, das jetzt die Rechte an Hi-Fi Rush besitzt. In einer Pressemitteilung sagte Krafton, dass es “beabsichtigt, mit Xbox und ZeniMax zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität bei Tango Gameworks aufrechtzuerhalten, so dass das talentierte Team die Hi-Fi Rush IP weiter entwickeln und zukünftige Projekte erkunden kann”. Krafton fügte hinzu, dass es “beabsichtigt, das Tango Gameworks-Team dabei zu unterstützen, sein Engagement für Innovation und die Bereitstellung frischer und aufregender Erlebnisse für die Fans fortzusetzen”.

Der Übergang von Microsoft zu Krafton wird sich nicht auf den bestehenden Spielekatalog von Tango auswirken, der The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi Rush umfasst, sagte der Herausgeber. Hi-Fi Rush ist auf PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X verfügbar. Kraftons Ankündigung kommt nur wenige Tage, nachdem ehemalige Entwickler von Arkane Austin, die an den Spielen Prey und Dishonored gearbeitet haben, in seinem Wolfeye Studio ein neues First-Person-Action-RPG angekündigt haben. Microsoft gab im Mai bekannt, dass es plant, drei Studios unter dem Dach von Bethesda Softworks zu schließen: den Redfall-Entwickler Arkane Austin, den Mighty Doom-Entwickler Alpha Dog Studios und Tango Gameworks. Ein viertes Studio, Roundhouse Games, hatte seine Mitarbeiter anderen Aufgaben neu zugewiesen.