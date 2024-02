Hi-Fi RUSH kommt am 19. März 2024 auf Sony PlayStation 5

Der Verleger Bethesda Softworks und der Entwickler Tango Gameworks bringen am 19. März das Rhythmus-Action-Spiel Hi-Fi RUSH für PS5.

Über Hi-Fi RUSH

Hi-Fi RUSH wurde erstmals am 25. Januar 2023 für PC und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht. Limited Run Games kündigte auch an, eine physische Ausgabe des Titels für PlayStation 5 und Xbox Serie produzieren zu werden. Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet sein. Worum geht’s? Euch erwartet ein Einzelspieler-Rhythmus-Actionspiel von Tango Gameworks, dem preisgekrönten Studio hinter Ghostwire: Tokyo und The Evil Within. In diesem Game bewegt sich die ganze Welt im Takt. Alles, von den Bäumen, die in der Umgebung schwanken, bis hin zu jedem gelandeten Treffer während des Kampfes synchronisiert sich automatisch bis hin zur Musik des Spiels mit richtig genialen Animationen.

Ihr übernehmt die Rolle von Chai, einem freigeistigen Faulenzer mit Rockstar-Ambitionen. Während eines technologischen Verfahrens, um einen Roboterarm zu erhalten, findet er einen unerwarteten “Bonus“. Da sein Musikplayer in seiner Leistungseinheit verschmolzen ist, ist irgendwie alles im Takt! Als dass das nicht genug wäre, bezeichnet das Unternehmen hinter dem Experiment ihn als defekt, was ihn zu einem Ziel für die Deaktivierung macht. Mit einem Trupp von Corporate Overlords und einer Armee von Robotern hinter ihm her muss sich Chai durch rhythmische Kämpfe und die Hilfe einer bunt zusammengewürfelten Crew von Verbündeten verteidigen, um die rücksichtslosen Geschäftsführer des Unternehmens zu stürzen und zu entkommen.