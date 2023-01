Hi-Fi Rush vorgestellt: Ab sofort für PC und Xbox Serie erhältlich

Das Evil Within-Studio Tango Gameworks hat Hi-Fi Rush vorgestellt, ein Combo-gesteuertes Kampfspiel mit Rhythmusspielelementen.

Mehr über Hi-Fi Rush

Ihr schlüpft in die Haut von Chai, einen Möchtegern-Rockstar, der mit Hilfe des Beats gegen eine Robotikfirma kämpft. Das Game erinnert ein wenig an Devil May Cry oder Bayonetta gekreuzt mit einem Musikspiel – man denkt an unweigerlich an Crypt of the NecroDancer. Ihr werdet zwar nicht gezwungen, im Takt zu spielen, aber ihr werdet dafür belohnt, dass ihr mit leistungsstarken Combo-Moves und Finishern stets im Takt bleibt. Dabei überrascht es nicht, dass der Style eine wichtige Rolle spielt. Das Game dreht sich um seinen Anime-inspirierten Cel-Shading-Look, seinen Non-Stop-Humor und eine Mischung aus lizenzierter und Originalmusik.

Streamer:innen müssen wegen Urheberrechtsverletzungen nicht in Panik geraten – es gibt einen “alternativen Audiomodus”, um den Soundtrack während der Übertragungen legal zu halten. Der Titel ist bereits für Windows PC (über den Epic Games Store, den Microsoft Store und Steam) und Xbox Serie erhältlich. Er ist auch über den Game Pass auf diesen Plattformen verfügbar. Dies ist eine deutliche Abwechslung für Tango, das besser für dunkle, stimmungsvolle Titel wie Ghostwire: Tokyo bekannt ist. Wer einen Trailer zu Hi-Fi Rush sehen möchte, ist hiermit bestens bedient: