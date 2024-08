Hexerei-Abenteuer REKA (PC) kommt im September in den Early Access

Fireshine Games und Emberstorm Entertainment kündigen an, dass das Hexerei-Abenteuer REKA am 12. September 2024 im Steam Early Access erscheint.

Mehr über REKA

Die preisgekrönte Autorin Rhianna Pratchett arbeitet mit Emberstorm Entertainment als Lead Writer für das Spiel zusammen. Sie bereichert mit ihrem Erzähltalent die magische Geschichte von REKA, und erzählt eine unvergessliche Geschichte über Hexerei und Wunder. Mit dem Start im Early Access können die Spieler*innen die ersten Kapitel des Titels erleben. Mit ihren neu entdeckten Hexerei-Kräften begeben sie sich in ihrem wandelnden, hühnerbeinigen Häuschen auf eine unvergessliche Reise. Zusätzliche Inhalte und Story-Updates werden im Laufe der Early-Access-Phase des Spiels eingeführt. Uns erwartet ein gemütliches Hüttenbau-Abenteuer als slawische Hexe, die mit ihrem wandelnden Haus durch die Lande zieht. Wir bauen, gestalten und erweitern unsere Hütte im Laufe dieses Abenteuers. Mit völliger kreativer Freiheit gestalten und dekorieren wir unser wandelndes Heim, während wir Quests annehmen.

Dies dient dazu, um neue Möbel, Dekorationen und Andenken in einem atmosphärischen Third-Person-Erkundungs- und Hausbau-Abenteuer freizuschalten. Es gibt Tiere, Geister und Geheimnisse zu entdecken, während Spieler*innen sich in ihrem wandelnden Zuhause auf eine Reise durch eine zauberhafte Wildnis begeben. Sie bilden ein unzertrennliches Band, während sie gemeinsam mystische Wälder, Sümpfe und Dörfer erkunden, Stadtbewohner treffen, nach Zutaten suchen und sich die Kraft der Natur zunutze machen, um eine mächtige Hexe zu werden. „Ich habe mich noch nie davor gescheut, das Schräge und Wunderbare zu umarmen, und so war es mir eine große Freude, mit Emberstorm und Fireshine an der Geschichte von REKA mitzuarbeiten“, so Rhianna Pratchett, Hauptautorin von REKA.