Heute am Start: Die Devolver Delayed Awards, ein Ausblick auf 2025

Das Indie-Spielestudio wird die Nominierten und Gewinner seiner jährlichen Devolver Delayed Awards heute um 19 Uhr bekannt geben.

Über die Devolver Delayed Awards

Devolvers augenzwinkernde Preisverleihung zielt darauf ab, “die hellsten und besten Indie-Spiele zu ehren, die wir noch nicht spielen können” und ja, Games wie Skate Story befinden sich immer noch in dieser Kategorie. Es ist alles Teil der satirischen Marketingstrategie von Devolver – wie die Veranstaltung als “15. Jahres” zu bezeichnen, obwohl die Delayed Awards im letzten Jahr das “erste Schaufenster waren, das Marken feiert, die mutig ins Jahr 2024 ziehen”, so damals eine Pressemitteilung. Devolver wird uns zumindest mit mehr Filmmaterial von einigen dieser noch unspielbaren Spiele versorgen. Zu den Titeln gehören möglicherweise der minimalistische Schläger Stick It to the Stickmen, die geschichtengetriebene Walking-Sim Baby Steps und der lang erwartete Ragdoll-Puzzler Human Fall Flat 2. Das Studio deutete auch an, dass es einen Blick auf “etwas Neues” für 2025 geben könnte. Hier könnt ihr ab 19 Uhr alles anschauen: