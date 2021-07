Hearthstone Vereint in Sturmwind: Neue Erweiterung kommt am 3.8.2021

Gute Nachrichten für die Fans von Hearthstone – Anfang August erwartet uns mit Hearthstone Vereint in Sturmwind die nächste Erweiterung für Blizzards digitales Kartenspiel. Hinter den mächtigen Mauern von Sturmwind findet ihr das Herz der Allianz – sowie 135 brandneue Karten, die von den ersten Schritten der HeldInnen inspiriert wurden, die in dieser glanzvollen Stadt ihr Zuhause gefunden haben.

Was hat die neue Erweiterung zu bieten?

Neu in Vereint in Sturmwind sind Questreihe-Karten für jede Klasse, die euch in die Geschichten der neuen Söldner aus dem Jahr des Greifen eintauchen lassen. Ihr beginnt ein Match mit euren Questreihe-Karten auf der Hand und erhaltet mächtige Effekte, wenn ihr eine der Herausforderungen abschließt. Sobald ihr die dritte Phase einer Questreihe abgeschlossen habt, schließt sich euch der Söldner als mächtiger legendärer Diener an.

Um am regen Handel von Sturmwind teilzunehmen, könnt ihr Karten mit dem Schlüsselwort Handelbar in eure Decks packen. Handelbare Karten gewähren in bestimmten Situationen mächtige Effekte und können für nur ein Mana gegen eine andere Karte im Deck getauscht werden. Die Berufsfertigkeiten von World of Warcraft werden in Hearthstone als Berufswerkzeuge repräsentiert, die wie Waffen angelegt werden können und einzigartige Fähigkeiten freischalten – beispielsweise das Prismatische Juweliersset für Paladine, das jedes Mal, wenn ein befreundeter Diener Gottesschild verliert, Diener auf der Hand stärkt. Und zu guter Letzt könnt ihr euch mit den neuen Reittier-Karten in den Sattel schwingen. Diese werden als Stärkungseffekte für Diener ausgespielt und rufen das treue Reittier herbei, wenn der gestärkte Diener besiegt wird.

„Vereint in Sturmwind fängt die Magie der vielen unvergesslichen Momenten ein, die Spieler mit ihren World of Warcraft®-Charakteren am Anfang erlebt haben“, so J. Allen Brack, Präsident von Blizzard Entertainment. „Dieser berühmte Schauplatz ist perfekt dafür geeignet, die Geschichten aus dem Jahr des Greifen fortzuführen. Wir sind überzeugt, dass unsere Spieler mit all den neuen Mechaniken einen Riesenspaß haben werden.“

Das Megapaket HearthstoneVereint in Sturmwind Megapaket ist ab sofort für 79,99 EUR im Vorverkauf erhältlich und enthält:

80 Kartenpackungen aus Vereint in Sturmwind – sowie 5 goldene Kartenpackungen (die ausschließlich goldene Karten enthalten)

zwei zufällige goldene legendäre Karten aus Vereint in Sturmwind

die alternative Heldin Lady Katrana Prestor

den Kartenrücken Lady Katrana Prestor

Boni für den Schlachtfeldmodus von Hearthstone, die bis zur nächsten Erweiterung aktiv sind

die alternative Barkeeperin Ve’nari für den Schlachtfeldmodus von Hearthstone†

Für 49,99 EUR ist außerdem das Vereint in Sturmwind-Paket verfügbar, das 60 Kartenpackungen dieser Erweiterung, zwei zufällige legendäre Karten und den Kartenrücken Lady Katrana Prestor enthält.

Schlachtfeldmodus-Update

Fans des beliebten Schlachtfeldmodus von Hearthstone können sich ebenfalls auf umfassende Updates freuen, darunter die größten Änderungen an den Dienern seit der Veröffentlichung dieses Spielmodus. Außerdem werden im Shop brandneue kosmetische Optionen für den Schlachtfeldmodus verfügbar sein, mit denen ihr eure Spielerfahrung ganz nach euren Vorlieben anpassen könnt. In Zukunft werden wir immer wieder neue kosmetische Optionen veröffentlichen. Das Schlachtfeldpaket Strandparty enthält sieben neue Porträts von Helden, die das sonnige Wetter genießen, darunter Bolvar der Grillkönig und Eiskalter Vol’jin. In diesem Paket befindet sich außerdem Ragnaros der Tikifürst, ein alternativer Barkeeper mit neuen Sprüchen, der auf seine unverwechselbar feurige Art Drinks serviert. Für das Paket Schlachtfeldhelden: Shadowlands wurden acht HeldInnen als Mitglieder der Pakte aus der Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands (hier geht’s zu unserem Test) neu gestaltet, wie zum Beispiel Finley der Kyrianer und Ysera der Nachtfae.