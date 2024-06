Haunted Paws (PC): Ein gruseliges It Takes Two mit Welpen

Be cute dogs together? A new game perfect for gamer couples & friends to play together. #whattoplay #gamingontiktok #gamer #madmorph #puppy

Über Haunted Paws

Dementsprechend haben wir uns dann auf die Suche nach Haunted Paws begeben, und wie so oft gibt es bereits eine Steam-Website zum Spiel! Worum geht’s also im Titel? Euer Herrchen wurde von Bösewichten entführt und in einem Herrenhaus eingesperrt, in dem es wohl spukt. Um ihn zu befreien, müsst ihr euch den Schrecken stellen! Gemeinsam mit einem Freund müsst ihr zusammenarbeiten, um Geheimnisse zu entdecken, gruselige Umgebungen zu erforschen und vor bösen Kreaturen zu fliehen. Das Gameplay ist eine Mischung aus niedlichen und gruseligen Interaktionen, gefüllt mit spannenden Geheimnissen. Tut euch mit eurem Koop-Welpen zusammen und taucht gemeinsam in diese gruselige und laut dem Entwicklerstudio LazyFlock doch gemütliche Reise ein!

Ihr werdet als Welpen spielen und könnt graben, schnüffeln, bellen und andere lustige Welpendinge machen. Was dazu genau zählen wird, erfahren wir wohl erst im Rahmen einer Demo … weiters dürft ihr eure Lieblingsrasse auswählen und das verspielte Leben eines Welpen zu zweit genießen. In Haunted Paws verbirgt jede finstere Kreatur eine dunkle Vergangenheit. Besiegt sie, um ihre Geheimnisse aufzudecken und sie zu befreien – so macht man sich Freunde! Erstellt einen ganz eigenen Welpen – dazu dürft ihr aus einer breiten Auswahl an Rassen wählen, die Fellfarbe anpassen und markante Merkmale hinzufügen, die das Wesen eures Tieres einfangen. Dann kleidet ihr euren Hund mit verschiedenen lustigen Accessoires ein, um sein Aussehen zu verändern. Sobald euer Charakter fertig ist, stürzt ihr euch in ein aufregendes Abenteuer als euer ganz eigener Welpe. Hier ein Trailer zum Spiel: