Hasbro Pulse enthüllt HasLab Transformers Projekt anlässlich des 40-Jahre-Jubiläum

Um die vergangenen 40 Jahre von – More Than Meets the Eye – zu feiern, hat Hasbro Pulse, Hasbros ultimative Anlaufstelle für Fans und Fanartikel, die Notwendigkeit eines neuen HasLab-Projekts erkannt. Von diesem Projekt haben die Fans für ihre Sammlungen schon lange geträumt. Die Originaldesigns von Transformers: Robots in Disguise Optimus Prime und Ultra Magnus sind zum ersten Mal seit 2001 wieder da, aktualisiert mit verbesserter Beweglichkeit und struktureller Stabilität für dynamischere Figurenposen:

Optimus Prime – eine Legende, die keiner weiteren Vorstellung bedarf. Wie könnte man das 40-jährige Jubiläum besser einleiten als mit einem Autobot, der alles von Transformers verkörpert? Im Jahr 2001 wurde mit Transformers: Robots in Disguise unser heldenhafter Anführer mit einem Feuerwehrauto-Altmodus wieder eingeführt. Diese Neuauflage von Optimus Prime frischt diesen einzigartigen Alternativmodus mit einer auf der Animation basierenden Deko auf und enthält klassische Merkmale des Originalspielzeugs.

Obwohl Ultra Magnus eine eifersüchtige Ader hat, kann man nicht leugnen, dass er einer der größten Autobot-Soldaten der Geschichte ist. Und zusammen mit seinem Waffenmeister, dem Autobot Bluebolts, ist seine Feuerkraft unübertroffen. Hasbro Pulse hat alle klassischen Spielmuster des Originalspielzeugs integriert, die Fans lieben, mit einigen Aktualisierungen der Gesamtstruktur für mehr Stabilität für Posen.

Machthungrig und gierig zwang Ultra Magnus Optimus Prime in einen kombinierten Zustand: Omega Prime wurde erschaffen. Die klassische Kombination ist immer noch das Hauptmerkmal, mit verbesserter struktureller Unterstützung und einem schlanken Design, um den furchteinflößenden Action-Posen eines kräftigen Combiners standhalten zu können.

Dieses HasLab-Projekt ist der Höhepunkt von 40 Jahren Transformers-Innovation und lehnt sich stark an alles an, was die Fans an der Originalfigur liebten. Dieses Projekt benötigt 10.000 Unterstützer, um mit der Produktion zu beginnen – es läuft vom 30. Januar 2024 bis zum 12. März 2024 um 11:59PM ET. Wenn das Projekt erfolgreich ist, wird es im Frühjahr 2025 ausgeliefert.