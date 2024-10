Halo Infinite bekommt ein Update mit 3rd-Person-Ansicht

Halo Infinite soll schon nächsten Monat einen Third-Person-Modus erhalten. Ob das die Spielerschaft erweitert?

Über Halo Infinite

Die Nachricht wurde während der Halo-Weltmeisterschaft 2024 in Seattle während einer Diskussion über die Entwicklung des Spiels bekannt gegeben. Es wurde bekannt, dass das Spiel im November ein Update erhalten wird, das die Möglichkeit bietet, das Spiel zum ersten Mal in der Halo-Reihe aus einer Schulterperspektive zu spielen. Die Third-Person-Kontrollen werden “auf einer Modusebene unterstützt”, sagte Senior Community Manager John ‘Unyshek’ Junyszek. Das bedeutet, dass die Spieler nicht in der Lage sein werden, manuell zwischen dem First- und dem Third-Person-Modus zu wechseln – es wird für sie eingestellt.

Die Third-Person-Ansicht wird auch dem Forge-Modus hinzugefügt, die es den Schöpfern ermöglicht, einzelne Spieler (oder alle Spieler) nach Wunsch zwischen First- und Third-Person-Perspektiven zu wechseln. “Es ist eine lustige Art zu spielen, man hat mehr Bewusstsein für das, was passiert, man kann seinen Spartan sehen, es ist super cool”, sagte Junyszek. “Intern haben die Leute es geliebt und ich freue mich darauf, dass alle es später in diesem Jahr in die Hände bekommen.” Was haltet ihr von diesem Update – werdet ihr deswegen Halo Infinite (noch) eine Chance geben, oder lässt euch ein solches Upgrade eher kalt?