Gwent: Rogue Mage kommt für PC, iOS und Android

Das ehemalige Project Golden Nekker heißt nun Gwent: Rogue Mage. Der Titel kommt als Premium-Spiel für PC, iOS und Android!

Nun hat CD Projekt Red Gwent: Rogue Mage (über IGN) für iOS-, Android- und PC-Plattformen angekündigt. Das Spiel ist ein Einzelspieler-Deckbau-Roguelike, das als Premium-Spiel mit einem Bundle verkauft wird, das In-Game-Skins, Kartenpakete und Kosmetika für das wichtigste Gwent-Multiplayer-Spiel enthält. Allerdings erwartet uns hier nicht das selbe Game wie etwa das ausgezeichnete Thronebreaker: The Witcher Tales. Hier soll es eher um all jene gehen, die sich ein reines PvE-Erlebnis wünschen. Natürlich werden feste Größen wie Zoltan, Yennefer und selbstverständlich auch Rittersporn im Spiel vorkommen. Ein erster Screenshot des Titels sieht wie folgt aus:

Ihr beginnt mit etwa einem Dutzend Karten, und während ihr das Spiel weiterspielt, bekommt ihr weitere Optionen. Laut Aussagen von CDPR wird es mehr als 30 Stunden dauern, um alles zu sammeln und das Game zu 100 % abzuschließen. Zum Setting: Anscheinend ist die Geschichte in der Vergangenheit angesiedelt, Hunderte von Jahren vor der Geburt von Geralt. Wie dann allerdings ein Rittersporn im Game vorkommen soll, erklärt sich dann wohl einfach: Die bekannten Charaktere werden höchstwahrscheinlich als Karten implementiert sein, ohne in der Story eine Rolle zu spielen. Zumindest stelle ich mir das so vor – ich bin schon gespannt. Was haltet ihr von dieser Ankündigung, holt ihr euch Gwent: Rogue Mage?