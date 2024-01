Guter Sound kommt von oben: Sonos In-Ceiling Speaker (8 Zoll) vorgestellt

Sonos stellt den 8-Zoll (203mm) In-Ceiling Speaker von Sonos und Sonance vor, der das Sortiment passiver integrierter Speaker erweitert.

Mehr zum Sonos In-Ceiling Speaker

Der 8-Zoll (203mm) In-Ceiling Speaker bietet Interessierten nun eine Alternative zum Sonos 6-Zoll (152mm) In-Ceiling Speaker, lässt sich unauffällig in die Decke integrieren und liefert perfekt ausbalancierten, kristallklaren Sound. Das Produkt wird ab Frühling 2024 für 1.099 Euro pro Paar verfügbar sein. Der Lautsprecher, der in Zusammenarbeit mit Sonance entwickelt und abgestimmt wurde, verfügt über einen speziell angefertigten, vergrößerten Tieftöner und einen High Excursion Treiber für sanfte Mitten, atemberaubende Bässe bis 32 Hz und einen größeren Abdeckungsbereich. Ein 30mm-Hochtöner und ein optimierter Waveguide gewährleisten natürlich klingende Stimmen und eine präzise Klangverteilung für einen raumfüllenden Sound.

Der neue Speaker ist zwar größer als der Sonos 6-Zoll (152mm) In-Ceiling Speaker, aber die magnetische Abdeckung ist identisch, sodass beide Modelle zusammen im selben Raum genutzt werden können. Das Gitter der beiden Lautsprecher ist in Weiß erhältlich. Damit fügt er sich unauffällig in die meisten Decken ein. Das Stahlgitter kann aber auch nach Belieben überstrichen werden. „Der 8-Zoll In-Ceiling Speaker ist unsere Antwort auf die Bedürfnisse unserer Expert:innen, die sich mehr Größenoptionen und Flexibilität für ihre Projekte gewünscht haben“, so Audra Kinsley, Vice President und General Manager von Sonos Professional. „Dieser neue Speaker liefert ein kraftvolles Soundprofil und beeindruckende Leistung, die in Verbindung mit dem Sonos Amp eine sogar noch bessere Sound Experience bietet.”

Zusammen mit dem Amp noch besser

In Verbindung mit dem Sonos Amp bieten die Architectural Speaker kristallklaren Multiroom Sound. Kombiniert mit dem Amp liefern In-Ceiling Speaker oder In-Wall Speaker sogar noch mehr Vorteile wie Übersteuerungsschutz und maßgeschneiderte Tuning-Erweiterungen für volleren Sound und einen gleichmäßigeren Frequenzgang. Bei einer Verbindung mit dem Sonos Amp lassen sich die 8-Zoll (203mm) In-Ceiling Speaker außerdem über Trueplay-Tuning auf die Größe, Form und Einrichtung des Raums anpassen.

Wie alle Sonos Architectural Speaker profitiert auch der 8-Zoll (203mm) In-Ceiling Speaker in Kombination mit dem Amp von den Vorteilen des gesamten Sonos-Systems, einschließlich der benutzerfreundlichen Sonos App, der Integration aller relevanten Streamingdienste, der Steuerung per AirPlay 2 und regelmäßiger Software-Updates. Alle Infos zu den aktuellen Produkten findet ihr auf der offiziellen Website – wäre so eine unauffällige wie kraftvolle Audio-Lösung etwas für euch?