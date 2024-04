GTA 6: Held wird nicht von Troy Baker (The Last of Us) gesprochen

Im Trailer von GTA 6 klingt der Hauptprotagonist Jason irgendwie nach Troy Baker. Dem ist aber nicht so, sagt der Schauspieler!

GTA 6 und die Synchronstimmen

Für diejenigen, die den Trailer von Grand Theft Auto 6 gesehen haben und dachten, dass Jason, der Name des Hauptprotagonisten zusammen mit Lucia, ein bisschen wie Troy Baker (The Last of Us) klang: Wir können jetzt offiziell bestätigen, dass er es nicht ist. Dies wurde von Baker selbst bestätigt, als er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal The Movie Dweeb auftrat. Im Chat widerlegt Baker jedes Gerücht, das aufgetaucht ist, und fügt hinzu: “Das Recht ist eine Lektion in der Wahrnehmung. Also denken die Leute, und sie nehmen automatisch an… Ich möchte, dass dieser Kerl, wer auch immer er ist, Anerkennung für seine Arbeit erhält; ich bin sicher, es wird großartig sein.“

Im Moment hat Rockstar Games keinen der Synchronsprecher der Charaktere genannt, was nicht überraschend ist, da das Studio dazu neigt, mit Infos zu geizen, wenn es um eines der größten Franchises geht. Wir haben noch einen ziemlich langen Weg vor uns, denn GTA 6 ist für eine vage Veröffentlichung 2025 geplant, und das ist nur dann so, falls es sich nicht verzögert. PC-Spieler:innen müssen noch länger warten. Es scheint, dass Rockstar seiner Tradition folgt, ihre Spiele zuerst auf Konsolen und danach auf dem PC zu veröffentlichen. Es wurde noch keine Bestätigung dafür gegeben, aber die Enthüllung listet nur die PS5- und Xbox Serie-Konsolen auf und erwähnt überhaupt keine PC-Version.