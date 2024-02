GTA 6 bekommt Feinschliff bis zur Perfektion vor seinem Release

GTA 6 soll irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht werden, und das lang erwartete Open-World-Spiel wird vorher vollständig veredelt.

Mehr zu GTA 6

“Wir streben nach Perfektion, und wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns kreativ optimiert haben, ist das die Zeit für die Veröffentlichung”, sagte Strauss Zelnick, CEO der Rockstar-Muttergesellschaft Take-Two, zu einem Investor, der fragte, wie der Verleger entscheidet, wann ein Spiel wie dieser nächste Blockbuster veröffentlicht wird. Zelnick versicherte den Investoren weiter, dass “wir alle zusammen stehen“ und dass Entwickler und Führungskräfte beide finanzielle Anreize haben, um sicherzustellen, dass sich die Entwicklung nicht ewig hinzieht. “Es gibt möglicherweise eine inhärente Spannung zwischen dem Aufnehmen von etwas und der Schaffung von Perfektion”, sagte Zelnick, “aber dieses Unternehmen wird auf der Seite der Perfektion operieren“.

Als Antwort auf einen anderen Investor sagte Zelnick, dass im Vergleich zu GTA 5 “unser Gefühl ist, dass die Vorfreude auf den neuen Titel höher ist – viel, viel höher. Auf der anderen Seite sind 195 Millionen Einheiten [Verkäufe von GTA 5] eine riesige Zahl. Wir sind weit davon entfernt, Vorhersagen darüber zu treffen, wie der Titel tatsächlich einschlagen wird, aber die Vorfreude ist eindeutig sehr, sehr hoch.” Bis GTA 6 2025 auf den Markt kommt, wird es eine 12-jährige Lücke zwischen ihm und GTA 5 gegeben haben, die bei weitem längste Strecke zwischen den wichtigsten Einträgen der Serie. Kein Wunder, dass die Fortsetzung so mit Spannung erwartet wird. Wie Take-Two in seinem Finanzbericht feststellt, erreichte der erste Trailer zum neuen Spiel 93 Millionen Aufrufe in 24 Stunden – der größte Start für alles andere als Musikvideos in der YouTube-Geschichte.