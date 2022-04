Grundig erweitert Smart TV-Range und setzt auf Nachhaltigkeit

Grundig erweitert die hauseigene Smart-TV-Range und setzt dabei auf erstklassigen Bild/Ton und Nachhaltigkeit. Damit unterstreicht Grundig seine nachhaltige Markenstrategie und beweist, dass die für Verbraucher:innen wichtigen TV-Kriterien Funktionalität, Bild und Sound sich mit dem Thema Nachhaltigkeit vereinen lassen.

Flaggschiffe mit kompromissloser Qualität: Grundig Vision 9 und Vision 9+

Egal ob Cineast, Streaming-Fan oder Gamer: Für all diejenigen, die bei ihrem Fernseher keine Kompromisse eingehen wollen, präsentiert Grundig den Vision 9 GOB 9280 sowie den Vision 9+ GOB 9290 in 55 und 65 Zoll – die Flaggschiffe der neuen TV-Serie. Die beiden Premium-Modelle, die je nach Modell mit unterschiedlichen Standfüßen ausgestattet sind, eint ein brillantes 100 Hz UHD OLED Display, das mit gestochen scharfen Bildern für ein spektakuläres TV-Erlebnis sorgt. Nicht zuletzt die Dolby Vision-Fähigkeit trägt zu einem glasklaren Bild bei. Dank dieser Metadaten lassen sich Filme in optimaler Farbtiefe und Helligkeitsverhältnissen genießen. Zudem sind der neue Vision 9 und Vision 9+ 100 Hertz native-fähig, was eine besonders dynamische Wiedergabe von schnellen Bewegungen ermöglicht. Gerade Action-, Gaming- und Sportfans kommen so auf ihre Kosten. Der Sound ist ein besonderes Highlight der neuen Modelle. Dank Dolby Atmos und 3-Wege-Soundsystem mit integriertem Subwoofer und 90 Watt RMS Ausgangsleistung sowie zehn Lautsprechern ist das akustische Kino-Feeling zuhause garantiert. Die Unterstützung durch Dolby Atmos stellt für jeden einzelnen Ton die genaue Klangqualität und Lautstärke ein, was zu einem dreidimensionalen Sound-Erlebnis führt. Das im Gerät integrierte moderne Soundsystem Magic Fidelity Pro basiert auf einem innovativen Sound-Algorithmus, der speziell für die Wiedergabe von Filmen und Serien entwickelt wurde und einen facettenreichen Klang ermöglicht, bei dem jedes noch so kleine Detail hörbar wird. Durch die nach vorne abstrahlenden Lausprecher liefert das Soundsystem auch bei geringer Lautstärke eine optimale Klangleistung, wodurch selbst ein Flüstern deutlich verständlich wird. Die in den Android-Fernsehern integrierte Sprachsteuerung ermöglicht es Nutzern zudem, die Fernbedienung beiseitezulegen und für die Steuerung einfach die eigene Stimme zu verwenden, um nach Unterhaltungsangeboten zu suchen, Antworten zu erhalten, den Fernseher oder Smart-Home-Geräte zu steuern – einfach „Hey Google“ sagen und loslegen.

Für mehr Nachhaltigkeit zuhause verfügen die beiden Flaggschiff-Modelle über den integrierten Ambient Light-Sensor. Dieser optimiert die Farbwerte des Bildes mittels dynamischer Hintergrundbeleuchtung – der Effekt: Eine Reduzierung des Energieverbrauchs um zehn Prozent. Nachhaltigkeit bringt Grundig aber nicht nur mit dem Ambient Light-Sensor in die Fernseher, sondern auch mit einer innovativen, ergonomischen Fernbedienung. Denn diese ist zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik hergestellt und ermöglicht über den ECO-Button den bequemen und unkomplizierten Wechsel in weitere ressourcenschonende Einstellungen wie den Energiesparmodus. Darüber hat Grundig auch für die Verpackung und die Bedienungsanleitung 100 % umweltfreundliche, recycelbare Materialien verwendet.

Das nachhaltigste TV-Erlebnis: Grundig Vision 8 und Vision 8+ mit Bauteilen aus recyceltem Kunststoff

Der Grundig Vision 8 GUB 8240 sowie der etwas schmalere und mit einem rahmenlosen Design versehene Vision 8+ GUB 8250 sind die nachhaltigen Aushängeschilder der neuen TV-Reihe: Mit 30 Prozent recyceltem Kunststoff, verbaut in der Rückwand und dem Standfuß der Geräte, zeigt Grundig, wie sich Entertainment und nachhaltiges Bewusstsein verbinden lassen. Die Lautsprecherboxen der TVs bestehen, ebenso wie die Fernbedienung, sogar aus 100 Prozent recyceltem Plastik. Ebenso wie der Verpackungskarton ist auch die Bedienungsanleitung aus vollständig recycelten Materialien hergestellt.

Die beiden UHD-Modelle sind mit Dolby Vision und HDR10+ ausgestattet. Die verbauten IPS Panels lassen die Farben auf dem Fernsehbildschirm besonders hell strahlen, was einen prägnanten Kontrast schafft. Zudem verfügen die Geräte über einen erweiterten Farbraum (Wide Color Gamut), Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) für die flüssige Bildwiedergabe und eine präzise regulierbare Hintergrundbeleuchtung (Micro Dimming). Integrierte Frontallautsprecher (2×20 Watt) sorgen außerdem für einen satten Sound.

Hohe Bild- und Soundqualität bei Einstiegsgeräten Vision 7+ und Vision 6

Auch im Einstiegssegment liefert Grundig mit dem neuen Vision 7+ und dem Vision 6 zwei smarte und nachhaltige Modelle. So kommt der Vision 7+ GUB 7240 als UHD-Gerät in den Varianten 43, 50, 55 und 65 Zoll daher. Zu den Funktionen zählen neben Dolby Vision und HDR10+ für Bilder in optimaler Farbtiefe und Helligkeitsverhältnissen auch Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) und Ambient-Light-Sensor. Der leistungsstarke 2×20 Watt RMS-Sound sorgt zudem für ein besonderes TV-Erlebnis.

Der Vision 6 wartet mit einer weiteren nachhaltigen Besonderheit auf: Er wird im Vergleich zu den Modellen Vision 7 und Vision 7+ mit 59 % weniger Plastik in der rückwertigen Verkleidung hergestellt. In den Varianten als HD-Modell mit 32 Zoll sowie als Full HD-Modell mit 40 Zoll liefert er außerdem innovative Funktionen wie Magic Fidelity und eine 2×16 Watt RMS Ausgangsleistung für einen anspruchsvollen Sound.

Einfache Bedienung dank integrierter Channel Editor-App

Damit der Heimkinoabend auch ohne lästiges Sendersuchen starten kann, liefert Grundig die eigens entwickelte Channel-App bereits mit. Diese ist eine zusätzliche Erleichterung für die Handhabung der Modelle Vision 7+, Vision 8/8+ und Vision 9/9+ und bietet ein verbessertes User-Interface sowie vorsortierte Senderlisten. Die Senderverwaltung wird dadurch deutlich erleichtert.

Preis und Verfügbarkeit