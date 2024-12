Grundig bringt neue Kaffeevollautomaten in den österreichischen Handel

Grundig erweitert die Delisia Coffee-Produktreihe: Nach den Siebträgermaschinen kommen drei Kaffeevollautomaten in den österreichischen Handel. Der smarte Grundig KVA 8230 überzeugt mit 18 verschiedenen Kaffeeoptionen und personalisierbaren Profileinstellungen. Der Grundig KVA 7230 bietet zehn Auswahloptionen und sorgt wie auch der KVA 8230 mit integriertem Milchbehälter, einer Zweifachdüse für den perfekten Milchschaum. Der kostengünstigere KVA 6230 verfügt über fünf Auswahloptionen. Alle drei überzeugen auch mit ihrem eleganten Design und wurden mit dem iF-Design Award ausgezeichnet.

Nach Wasser ist Kaffee insgesamt das weltweit am zweithäufigsten konsumierte Getränk. In Österreich ist der Kaffeekonsum mit rund drei Tassen pro Tag ungebrochen hoch. Ein Tag ohne Kaffee ist laut einer Erhebung der Wirtschaftskammer für 90 Prozent der Österreicher:innen undenkbar. Ob in der Arbeit, mit Freund:innen im Kaffeehaus oder zu Hause – Kaffee in all seinen Variationen zählt hierzulande zum fixen täglichen Ritual. Grundig bringt drei Kaffeevollautomaten auf den Markt, mit denen sich je nach Modell verschiedene Kaffeespezialitäten schnell und einfach zubereiten lassen.

Grundig KVA 8230: Der smarte Vielseitige

Der neue Kaffeevollautomat KVA 8230 überzeugt vor allem mit 18 vielseitigen Getränkevoreinstellungen, einschließlich dem bei der jungen Zielgruppe so begehrten Cold Brew und Kaltgetränken. Die personalisierbaren 4+1 Profileinstellungen lassen sich mühelos anpassen, um jede Tasse ganz nach persönlicher Präferenz zu kreieren. Die Zweifachdüse, inklusive Beleuchtung, und der integrierte 600 Milliliter Milchbehälter mit CreamyPro™ Technologie sorgen für samtigen Milchschaum in Cappuccino, Latte Macchiato und vielem mehr. Ein besonderes Highlight für Unentschlossene: Bei der Option „Überraschungskaffee“ empfiehlt der KVA 8230 auf Knopfdruck zufällig eine der voreingestellten Kaffeesorten.

Und noch eine Besonderheit: Dank der WLAN-Verbindungsmöglichkeit und der Sprachsteuerung können Nutzer:innen den Kaffeevollautomaten bequem über jedes smarte Gerät, einschließlich Amazon Alexa und Google Assistant, steuern, und die perfekte Tasse Kaffee genießen, wann immer es ihnen beliebt. Wie auch die beiden günstigeren Kaffeevollautomaten verfügt er über 1350 Watt Leistung und einem kraftvollen Pumpendruck von maximal 19 bar. Das hochauflösende TFT-Farbdisplay und der benutzerfreundliche Touchscreen ermöglichen eine intuitive Bedienung. Die Tassenablage für bis zu sechs Tassen, die automatische Reinigung, Entkalkung und Spülung sorgen für zusätzlichen Komfort und eine lange Lebensdauer.

Das Gerät in Dunkelsilber und Schwarz ist mit einem Wasserfilter ausgestattet, der eine flexible Einstellung der Wasserhärte auf dem Display ermöglicht, sowie einer Eco-Modus Einstellung für einen energieeffizienteren Verbrauch. Das Edelstahlmahlwerk mit GrindPro™ Präzisionsmahlung bietet 13 verschiedene Mahlgradeinstellungen, mit denen Kaffeebohnensorten je nach Präferenz optimal verarbeitet werden können. Der KVA 8230 ist mit einem abnehmbaren Wassertank mit zwei Litern Fassungsvermögen sowie einem 250 Gramm Kaffeebohnenbehälter ausgestattet. Dazu kommt ein separater Behälter, der auch die Nutzung von gemahlenem Kaffeepulver ermöglicht. Einstellbare Kaffee- und Milchmengen ermöglichen eine präzise Anpassung an individuelle Vorlieben. Die BrewSense™ Technologie ermöglicht intelligentes Brühen, das sich dem persönlichen Geschmack anpasst und gleichbleibend hohe Qualität garantiert. Das Gerät wurde mit dem iF-Design Award 2023 ausgezeichnet.

Grundig KVA 7230: Der Klassiker

Der KVA 7230 überzeugt ebenso mit 1350 Watt Leistung und einem kraftvollen Pumpendruck von maximal 19 bar. Der benutzerfreundliche Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienung. Mit zehn verschiedenen Kaffee-Einstellungen bietet der neue Kaffeevollautomat für jeden Geschmack das Richtige. Die Zweifachdüse, inklusive Beleuchtung, und der integrierte 600 Milliliter Milchbehälter mit CreamyPro™ Technologie sorgen für samtigen Milchschaum in Cappuccino oder Latte Macchiato. Das Edelstahlmahlwerk mit GrindPro™ Präzisionsmahlung bietet 13 verschiedene Mahlgradeinstellungen. Weiters verfügt der KVA 7230 über die BrewSense™ Technologie, die intelligentes Brühen ermöglicht, einem abnehmbaren Wassertank mit zwei Litern Fassungsvermögen sowie einem 250 Gramm Kaffeebohnenbehälter. Dazu kommt ein separater Behälter, der auch die Nutzung von gemahlenem Kaffeepulver ermöglicht. Durch sein elegantes Design in Dark Inox und Schwarz macht der KVA 7230 einfach in jeder Küche eine gute Figur. Die Tassenablage für bis zu sechs Tassen, die automatische Reinigung, Entkalkung und Spülung sorgen ebenso für zusätzlichen Komfort und eine lange Lebensdauer. Auch er wurde mit dem iF-Design Award 2023 ausgezeichnet.

Grundig KVA 6230: Das Basismodell

Darüber hinaus gibt es den Kaffeevollautomaten KVA 6230 in Dunkelsilber und Schwarz, der ebenfalls mit einer Leistung von 1350 Watt und einem maximalen Pumpendruck von 19 bar ausgestattet ist. Er bietet jedoch nur fünf Auswahloptionen unterschiedlicher Kaffeespezialitäten und ist daher kostengünstiger. Er ist ebenfalls mit einer Milchaufschäumdüse ausgestattet, verfügt über ein Touch-Display, ein Edelstahlmahlwerk mit 13 Mahlgradeinstellungen und GrindPro™ Präzisionsmahlung, die BrewSense™ Technologie sowie eine Tassenablage für bis zu sechs Tassen. Außerdem verfügt er über automatisierte Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramme und einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern, der Kaffeebohnenbehälter fasst 250 Gramm. Auch er erhielt den iF-Design Award 2023.

Siebträgermaschinen Delisia Coffee KSM 6430, KSM 5330 und KSM 4330

Die neuen Kaffeevollautomaten komplettieren die Delisia Coffee-Familie, zu der noch die drei Siebträgermaschinen KSM 6430, KSM 5330 und KSM 4330 zählen, die benutzerfreundliche Bedienung und kompaktes Design bieten.

Die in Dark Inox/Schwarz erhältliche KSM 6430, ausgestattet mit einem leistungsstarken 1628 Watt Motor und 20 bar Pumpendruck, überzeugt durch einen integrierten Milchbehälter und ein farbiges Touch-Display, das die Auswahl aus vier Kaffeespezialitäten – Espresso, doppelter Espresso, Latte und Cappuccino – vereinfacht. Mit ihrem 0,3 Liter Milchbehälter mit CreamyPro™ Technologie und der zweifachen Düse ist sie besonders vielseitig in der Zubereitung von Kaffeespezialitäten. Das Gerät ist ebenfalls mit der BrewSense™ Technologie für intelligentes Brühen ausgestattet. Der 1,1 Liter abnehmbare Wassertank, die Memory-Funktion sowie die einfache Reinigung durch eine herausnehmbare Tropfschale bieten zusätzlichen Komfort. Das Gerät wurde mit dem iF Design Award 2024 ausgezeichnet.

Die etwas kostengünstigere, ebenfalls in Dark Inox/Schwarz erhältliche KSM 5330 ist mit denselben Features wie die KSM 6430 ausgestattet, kommt jedoch mit einem Pumpendruck von 15 statt 20 bar aus und verzichtet auf die Verwendungsoption von Kaffeepads und Kapseln. Das Gerät wurde 2024 mit dem Deutschland Favorit, dem Schöner Wohnen „Best of Design“ Award sowie dem iF Design Award ausgezeichnet.

Die kostengünstigste Siebträgermaschine der Delisia Coffee-Familie ist die KSM 4330 in Grau/Schwarz. Sie ist das perfekte Gerät für Espressoliebhaber:innen, die auf zusätzliche Features verzichten möchten. Sie bietet ebenfalls eine starke Leistung mit 1628 Watt und 15 bar Pumpendruck, und kommt ohne integrierten Milchbehälter aus. Stattdessen verfügt sie über eine separate Milchaufschäumdüse und ein Touch-Display, das die Auswahl zwischen zwei Kaffeespezialitäten – Espresso und doppeltem Espresso – ermöglicht. Der Wassertank hat ebenfalls eine Größe von 1,1 Litern und ist abnehmbar. Die KSM 4330 verfügt über eine Memory-Funktion, BrewSense™ Technologie, automatische Abschaltung sowie eine Reinigungs-/Entkalkungsfunktion.

Preise und Verfügbarkeiten

Der KVA 8230 ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799,00 Euro, der KVA 7230 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699,00 Euro und der KVA 6230 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599,00 Euro erhältlich. Die KSM 6430 ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249,00 Euro, die KSM 5330 für 219,00 Euro und die KSM 4330 für 199,00 Euro erhältlich.