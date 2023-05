GreenAkku Solartasche 70Wp Sunpower im Langzeittest

Prinzipiell kommt wirklich jede/r als Anwender:in der GreenAkku Solartasche 70Wp Sunpower in Frage. Egal ob für den Camping-Urlaub, das Aufladen des Smartphones am Balkon in der Stadt oder zum Aufladen des Tablets im Garten am Land. Das Gerät ist äußerst einfach in der Anwendung und auch leicht zu transportieren bzw. neu zu positionieren.

Inbetriebnahme

Wer mich kennt, weiß, dass ich ein neues Gerät am Liebsten einmal im Kreis drehe und alles weiß, um das Gerät verwenden zu können. So erging es mir mit der GreenAkku Solartasche. Man zieht das Panel aus der Tasche, klappt es auf, positioniert es im entsprechenden Winkel mit den Standfüßen und steckt das Gerät der Wahl zum Aufladen an. Hierfür sind zwei USB-Steckplätze (5V/2A) und ein Anderson vorhanden. Und schon könnt ihr zusehen, wie ihr selbst Energie produziert und zwar kostenlos! Besonders gut eignet sich das ganze natürlich, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr keinen Zugang zu einer Steckdose habt (z.b. Camping-Urlaub). Einzige Voraussetzung ist, dass es ein paar Sonnenstrahlen gibt – je mehr, desto besser natürlich. Im Lieferumfang enthalten sind auch die passenden Anschlusskabel für einen Laderegler (dies hab ich allerdings nicht getestet!).

Mein Praxistest

Ich habe das GreenAkku-Gerät an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Bedingungen getestet. Mal in Wien am Balkon, mal am Land im Garten und mal beim Zelteln. Und in keinem Fall wurde ich vom Gerät enttäuscht. Auch das Laden von zwei Geräten parallel funktioniert sehr gut, doch dafür würde ich euch raten, eventuell gleich ein mobiles Panel mit etwas mehr Leistung gleich zu nehmen (GreenAkku Solartasche 100Wp mono, Jackery SolarSaga 100W Solarpanel, Anker 625 100W Solar Panel oder BLUETTI Solarpanel PV120). Aber Achtung, mehr Leistung bedeutet auch, dass die Fläche größer und das Gerät damit auch unhandlicher zu transportieren ist. Es gilt also abzuwiegen, was euch im jeweiligen Anwendungsfall wichtiger/lieber ist. Das Panel von GreenAkku wiegt jedenfalls rund 2,5 Kilogramm.

Spannend fand ich am Gerät von GreenAkku, dass auch Energie gewonnen wird, wenn es nicht die volle Sonneneinstrahlung gibt. Der Ertrag ist dann zwar geringer, aber es gibt immerhin noch einen. Für eine Weiterentwicklung würde ich mir lediglich höhen- bzw. längenverstellbare Stützen noch wünschen, um das Panel noch besser in Richtung Sonne ausrichten zu können.