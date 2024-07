Gran Turismo 7: Update 1.49 bringt Autos zum Fliegen

Das Gran Turismo 7-Update 1.49 führte eine brandneue Physik ein, die zusätzlichen Realismus und ein verbessertes Gameplay brachte. Oder so!

Die Änderung verursacht jedoch auch einige bizarre Probleme in bestimmten Situationen, die dazu führen, dass Autos heftig hüpfen oder einfach in die Luft geworfen werden. Fast so wie bei dem Hup-Cheat in Need for Speed 3: Hot Pursuit, nur realistischer? Die Physik-Updates sind im Allgemeinen realitätsnah und fügen laut dem Entwickler “natürlichere Kurvenphysik und Beschleunigungs-/Verzögerungsstabilitätsstufen” hinzu. Ähnliche Änderungen an der Reifenphysik und Lenkung ermöglichen insgesamt ein anspruchsvolleres und lohnenderes Fahrerlebnis. Laut gtplanet und Beiträgen auf Reddits r/granturismo scheinen sich jedoch auch einige Fehler eingeschlichen zu haben. Fahrzeuge fliegen, hüpfen oder werden eins mit dem Boden, laut mehreren Videos.