Govee Tree & Torchiere Floor Lamp Test: Schönes Licht ins Dunkel

Sowohl die kürzlich angekündigte Govee Torchiere Floor Lamp als auch die Tree Floor Lamp versprechen als Stehleuchten beide schöne Beleuchtung an einem fixen Platz. Allerdings unterscheiden sich die beiden ein wenig, denn Erstere ist eher als Deckenfluter einzusetzen, wohingegen Zweitere durch ihr baumförmiges Design ein wenig an Spots erinnert. Beide Leuchten können nahtlos mit der hauseigenen Govee -App verbunden werden und dann ganz nach euren Wünschen angepasst werden. Doch was unterscheidet die zwei Geräte? Hier packen wir zunächst einmal ein Produkt der beiden Testmuster aus:

Laut Hersteller bietet die Govee Tree Floor Lamp LuminBlend-Technologie für eine sättigungsarme Beleuchtung. Zudem könnt ihr auf verbesserte Beleuchtungsebenen und -effekte bauen, während das ästhetische baumförmige Design sich dezent in euer Heim einfügt. Die flexible Dreilampensteuerung kann dann für Akzente und Licht sorgen. Die Govee Torchiere Floor Lamp bietet Dreizonen-Farbsteuerung für eine lebendige Beleuchtung, vielseitige Lichteffekte für mehrere Szenen, auch mit Musik. Ihre intelligente Steuerung und einfache Bedienung ermöglichen euch so ein Licht- und Soundspektakel! Hier das andere Unboxing:

Erster Eindruck und Installation

Beide Produkte präsentieren sich nach dem Auspacken als sehr solide. Während die Tree Floor Lamp von euch zusammenzubauen ist, führt das Kabel der Torchiere Lamp bereits durch das Gestänge. Das heißt also, dass sie nicht höhenverstellbar oder anpassbar ist – sie kann nur so hingestellt werden, wie sie tatsächlich gedacht ist. Übrigens ist das sehr einfach zu bewerkstelligen, in fünf Minuten seid ihr fertig mit der Montage. Der beschwerte Standfuß verhindert in beiden Fällen ein Umkippen und sorgt für zuverlässige Stabilität auf unterschiedlichen Oberflächen. Die modernen Stehlampen in Schwarz aus Aluminium integrieren sich auf natürliche Weise in eure Wohneinrichtung und sorgen für eine brillante Lichtatmosphäre.

Der werkzeuglose Zusammenbau ist einfach zu schaffen, und die Tree Floor Lamp könnt ihr dank einem Druckschalter am Kabel theoretisch auch weniger hoch zusammenbauen. Bei der Torchiere Floor Lamp ist das nicht möglich, da der Druckschalter sich an einer Stange befindet und ihr alle Teile verwenden müsst. Vor der jeweiligen genauen Beschreibung der einzelnen Gerätschaften möchte ich an dieser Stelle noch auf die offiziellen Webseiten verweisen: Die Govee Tree Floor Lamp (UVP 169,99 Euro) ist auf der offiziellen Website und auf Amazon verfügbar, und die Govee Torchiere Floor Lamp (UVP 139,99 Euro) ist ebenfalls auf der offiziellen Website und auf Amazon verfügbar.

Über die Tree Floor Lamp

Diese LED-Stehleuchte in Baumform kombiniert Premium-LEDs, intelligente Chips und Algorithmen für 16 Millionen Farben mit geringer Sättigung. Ihr könnt damit gemütliches Licht oder künstlerische Effekte wie Sonnenuntergangsfarben genießen – passend für stimmungsvolles und kreatives Ambiente. Weiters bietet die Govee Tree Floor Lamp dynamische Szenen und anpassbare Beleuchtung: Damit dürft ihr euren Raum mit 64 Szenenmodi, sanften Lichtübergängen und einer Lichtleistung von bis zu 1500 Lumen (insgesamt 3) ausleuchten. Mit der einstellbaren Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K ist diese Govee LED-Stehlampe die ideale Wahl für Wohnzimmer-Deko und mehr.

Ihre drei Lampen sind dabei recht flexibel, denn die Leuchte wurde entworfen mit Armen, die sich horizontal um 350° und vertikal um 90° drehen lassen. Diese baumförmige Stehlampe bietet einen Fokus von 30°–90° für die Wandbeleuchtung oder präzise Beleuchtung. Sie verfügt über ein integriertes Mikrofon, das den Rhythmus erkennt und die Lichter über sieben Musikmodi an eure soeben gespielte Musik anpasst. Ihr könnt bis zu fünf Govee-Leuchten mit dieser Govee LED-Stehleuchte für raumfüllende, synchronisierte Effekte verbinden – so verwandelt ihr mühelos jeden Raum in eine beeindruckende Lichtshow.

Zur Torchiere Floor Lamp

Diese Govee Deckenfluter-LED-Stehlampe verfügt über drei unabhängig gesteuerte Zonen mit gebogenen Linsen, die eine nahtlose, fleckenfreie Abdeckung von bis zu 16 m² gewährleisten. Sie bietet lebendige, regenbogenartige Effekte durch satte Farbkombinationen und dynamische, fließende Muster. Der Kopf dieser Govee Torchiere Floor Lamp-Stehleuchte lässt sich um 330° drehen und um 60° nach oben und unten drehen, um die passende Beleuchtung aus allen Winkeln zu ermöglichen. Egal, wo ihr sie aufstellen wollt – Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Spielzimmer – diese Stehleuchte sorgt für eine beeindruckende Atmosphäre bei Filmabenden oder ausgelassenen Partys.

Da ist einiges los: Mit 65 voreingestellten Szenenmodi und Govees LuminBlend-Technologie erzeugt die Govee Torchiere Floor Lamp ein sanftes, wenig gesättigtes Licht. Das ist ideal für gemütliche Entspannung oder stimmungsvolle Partys – diese Beleuchtung passt sich nahtlos jedem Anlass an. Drei segmentierte, anpassbare Farbzonen auf dem selben Lampenkopf erzeugen atemberaubende Farbverläufe und dienen als ästhetische Aufwertung für Fotos, Kurzfilme und Lifestyle-Inhalte, um teilenswerte Momente festzuhalten. Beide Produkte sind dabei vollständig mit HomeKit, Alexa, Google Assistant und Matter kompatibel. So geht Smart Home – diese Geräte passen sich an euch an und nicht umgekehrt!

Notwendig: Die Govee-App

Diese App ist sowohl für Android als auch iOS-Geräte verfügbar. Beim Starten der Govee-App werdet ihr aufgefordert, ein Konto zu erstellen, und dann dürft ihr auch schon loslegen. Das Koppeln eurer Gerätschaften passiert mühelos – via Bluetooth werden die Produkte gefunden, und nach einem Antippen des Schalters (wie euch befohlen wird) ist jedes Teil sofort gekoppelt. Möglichkeiten habt ihr genug, so könnt ihr eure Lampen mühelos freihändig über Alexa, Google Assistant oder Matter Sprachbefehle steuern. So lassen sich die Helligkeit anpassen, Zeitpläne festlegen, benutzerdefinierte Szenen oder mit Smart Home-Systemen integrieren, alles funktioniert einwandfrei und auf Knopfdruck.

Übrigens lassen sich auch mehrere Lampen gemeinsam kombinieren und koppeln, damit ihr den gesamten Raum passend und miteinander abgeglichen beleuchten könnt. Die Govee-App ist äußerst umfangreich, und darunter leidet die Übersichtlichkeit ein wenig. Während der Home-Bildschirm noch halbwegs aufgeräumt und durchdacht aufgebaut ist, gibt es eine Vielzahl von Optionen, die Erstnutzer*innen durchaus schon mal über den Kopf wachsen kann. Cool ist allerdings, dass sich das Auseinandersetzen mit der App lohnt, denn Einstellungen und auch feingetunete Farben lassen sich mit der Govee-Community teilen. Genauso dürft ihr auch von der Community erstellte Inhalte laden und ausprobieren!

Die Produkte im Alltag

Was kann man sagen? Sowohl die Govee Torchiere Floor Lamp als auch die Tree Floor Lamp bringen beide genau das, was sie versprechen. Schöne, von euch fein eingestellte Beleuchtung an einem fixen Platz, wobei die Torchiere eher als Deckenfluter zu verstehen ist. Die Tree Floor Lamp hingegen lässt sich ein wenig besser einstellen, klar, mit einzelnen Leuchtkörpern geht das wesentlich besser. Licht und Stimmung machen die beiden Geräte jedenfalls ordentlich, und sie haben alle ihre eigenen Vorteile. Während der Deckenfluter einiges an Fläche in Farbe tauchen kann und mit seinem indirekten Licht sehr angenehm wirkt, ist die Baumleuchte wesentlich fokussierter, heller. Beide Varianten lassen sich zudem auch mit Musik synchronisieren.

Ihr bemerkt also früh, dass die jeweiligen Einsatzbereiche für die beiden Geräte recht unterschiedlich sein können. Das nimmt ihnen aber nichts von der generellen Verarbeitungsqualität weg: Alles steht da, so wie es soll und von euch gewünscht wird, und die Lampen reagieren auf die jeweiligen Eingaben nahezu verzögerungsfrei. Die langlebige Metalllegierung tut das ihre, um die Lampe selbst bei versehentlichem Anstoßen alles unbeschadet überstehen zu lassen. Hinzu kommen die geringe Wärmeentwicklung, die tolle App-Unterstützung via Govee-Lösung und das in jedem Fall zurückhaltende Aussehen, das sowohl die Torchiere Floor Lamp als auch die Tree Floor Lamp sich in jeder Umgebung toll einfügen und einfinden lässt. Wenden wir uns am Ende noch der Technik zu!

Technische Details

Die Govee Torchiere Floor Lamp und die Govee Tree Floor Lamp unterstützen beide Sprachsteuerungen (Alexa, Google Assistant, HomeKit, Matter) für Farbe und Helligkeit. Bis zu 780 Lumen Helligkeit (Torchiere) und 1500 Lumen (Tree Floor Lamp) bringen die beiden Geräte, in einem Weiß zwischen 2700K-6500K. Entweder macht ihr alle Einstellungen via Govee-App (große Empfehlung), aber auch mit den Tasten am Gerät könnt ihr ein bisschen schalten und walten.

Wie bereits erwähnt bieten beide Produkte jeweils drei Leuchten, die Tree Floor Lamp hat die Lampen extra, und bei der Torchiere Floor Lamp sind diese drei Leuchten beisammen. Beide gemein haben jedoch die innovative dynamische Musiksynchronisierung: Sie verpasst euch immersive, rhythmusangepasste Lichteffekte mit sechs kreativen Musikmodi oder dem integrierten Mikrofon, um eure Lieblingsmusik über die Govee Home App abzuspielen.