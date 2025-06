Das Leben ist bunt: Govee stellt neue Stehlampen-Serie vor

Govee, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich smarter Beleuchtung, stellt die dritte Generation seiner Stehlampen-Serie vor.

Über die neuen Govee-Produkte

Die neuen Modelle lösen sich vom klassischen, senkrechten Design und setzen auf vielfältige Formen und flexible Einsatzmöglichkeiten. Die Markteinführung ist Teil der neuen Markeninitiative „Life is Colorful“, mit der Govee eine neue Perspektive auf die Rolle von Licht im Wohnraum eröffnet. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass Licht nicht nur funktional ist, sondern maßgeblich beeinflusst, wie wir uns fühlen und mit unserer Umgebung interagieren. Richtig eingesetzt wird Licht zum gestalterischen Werkzeug, das Atmosphäre schafft, Ausdruck ermöglicht und das Wohlbefinden stärkt.

Licht als zentrales Gestaltungselement

Die Markenstrategie von Govee greift aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf. Laut dem Mintel Report zu globalen Verbraucher Trends für 2025 spielt Licht für viele Menschen im Alltag eine zentrale Rolle. Über 70 Prozent der Befragten gaben an, dass Licht ihre Stimmung direkt beeinflusst. Insbesondere farbiges Licht wird zunehmend als Mittel gesehen, um persönliche Momente der Entspannung, Konzentration oder Energie zu schaffen. Damit wird smarte Beleuchtung heute nicht mehr nur als technische Spielerei wahrgenommen, sondern als fester Bestandteil wohnlicher und emotionaler Raumgestaltung. „Licht bedeutet mittlerweile viel mehr als Helligkeit. Es schafft emotionale Räume“, erklärt Eric Wu, CEO von Govee. „Wir möchten Menschen Beleuchtungslösungen bieten, die sich an ihre Bedürfnisse anpassen, ästhetisch ansprechend sind und sich intuitiv bedienen lassen.“

Zusammenarbeit mit Regine Schumann

Um das Zusammenspiel von Licht und Wahrnehmung stärker erlebbar zu machen, hat Govee die deutsche Lichtkünstlerin Regine Schumann als Partnerin gewonnen. Schumann ist bekannt für ihre Arbeiten mit fluoreszierendem Acrylglas und UV-reaktiven Materialien, die je nach Lichtquelle und Raumsituation unterschiedliche Wirkungen entfalten. Ihre Installationen waren bereits in Institutionen wie der Bundeskunsthalle Bonn, der Kunsthalle Bremen oder dem Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna zu sehen. Im Rahmen der Kooperation mit Govee hat Schumann eine neue Installation entwickelt, in der reflektierende Materialien mit programmierbarer LED-Technologie kombiniert werden. „In meiner Arbeit untersuche ich, wie Farbe, Licht und Transparenz Räume verändern“, sagt Schumann. „Die Technologie von Govee erweitert diesen Dialog. LEDs spenden nicht nur Licht, sie erzeugen Stimmungen, Bewegungen und neue Ausdrucksformen, sowohl in der Kunst als auch im Alltag.“

„Light Up the Corner“ Launch-Event in Berlin

Die Zusammenarbeit mit Regine Schumann sowie die neuen Produkte wurden im Rahmen eines Launch-Events am 26. Juni in Berlin vorgestellt. Unter dem Motto „Light Up the Corner“ erleben geladene Gäste aus Medien und Designszene, wie Licht und Raum in neuer Form miteinander in Beziehung treten können. Mit der Veranstaltung will Govee nicht nur seine Markenpräsenz im deutschen Markt stärken, sondern auch Impulse für die Diskussion rund um Lichtdesign, Atmosphäre und emotionales Wohnen setzen. Weitere Informationen und Produktneuheiten finden wir unter Govee.com.