Govee Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: Licht trifft auf Sound

Govee, ein führender Anbieter für Smart-Home-Lösungen wie etwa Ambilight-TV-Beleuchtung, hat nun die Verfügbarkeit der Table Lamp 2 Pro Sound by JBL angekündigt.

Über die Govee Table Lamp 2 Pro

Die Table Lamp 2 Pro verbindet Govees dynamische Lichttechnologie mit der renommierten Audiokompetenz von JBL. So verschmelzen Klang und Licht zu einem stimmungsvollen Gesamt­erlebnis, das jedes Zuhause bereichert und Entertainment neu erlebbar macht. Mit Govees neuestem Algorithmus und Chipsatz reagiert die Table Lamp 2 Pro in nur 32 Millisekunden auf Musik – schneller als ein Wimpernschlag. 210 individuell anpassbare RGBICWW-LEDs, die 20 % schärfere Visuals als die vorherige Generation liefern, eröffnen endlose Möglichkeiten für DIY-Lichtszenen sowie Partystimmung und Entspannung mit über 100 voreingestellten Lichtszenen. Dank einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur lässt sich die Lampe perfekt an jede Situation anpassen. In Zusammenarbeit mit der legendären Audiomarke JBL ist die Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL mit einem 2,5-Zoll-500cc-Lautsprecher ausgestattet, der Räume mit sattem, vielschichtigem Klang füllt. Übrigens ist der auffällige Namenszusatz mehr als nur ein schönes Beiwerk, denn es gibt ganz schön auf die Ohren.

Unterstützt durch den Equalizer-Algorithmus von Sound by JBL wird jeder Ton mit beeindruckender Klarheit und Detailtreue wiedergegeben. Über eine 5,8-GHz-WLAN-Stereo-Verbindung lässt sich beim Koppeln von zwei Einheiten echter Stereo-Sound aktivieren. Dank des 5200-mAh-Akkus bietet die Lampe bis zu 4,5 Stunden kabellosen Betrieb. Das 360°-Design sorgt aus jedem Blickwinkel für beeindruckende Effekte. Mit 600 Lumen Helligkeit und einem Farbtemperaturbereich von 2700K bis 6500K eignet sich die Lampe ideal für jeden Raum, der sowohl Ästhetik als auch Funktionalität erfordert. Die Tischlampe wird bequem über die Govee-Home-App gesteuert und ist mit Sprachassistenten wie Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel. Dank Matter-Standard lässt sie sich nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren. Über die App stehen zudem Funktionen wie Timer und Automatisierungen zur Verfügung, mit denen sich die Beleuchtung flexibel an Alltag und Stimmung anpassen lässt. Die Govee Table Lamp 2 Pro Sound by JBL ist jetzt bei Govee.com um 149,99 Euro und bei Amazon für 169,99 Euro verfügbar.