Gotham Knights: Heroic Assualt kommt am 29.11., Spiel läuft mit 30 FPS

Mehr Infos zu Gotham Knights – Heroic Assault wurden über das Wochenende geteilt. Der Starttermin ist der 29. November 2022, und mehr Interessantes gibt’s hier!

Über Gotham Knights

Der Arena-Modus Heroic Assault ist für bis zu vier Spieler:innen im Koop-Modus gedacht. WB Games Montreal gab zudem an, dass dies der einzige Modus für vier Leute sein wird. Es scheint so zu sein, da das Hauptspiel nur alleine oder im Online-Koop für zwei Spieler spielbar ist – es gibt keinen lokalen Koop-Modus. Heroic Assault darüber hinaus auch ein Gameplay-Modus, der von der Hauptgeschichte getrennt ist und eine dedizierte Arena-ähnliche Umgebung mit spezifischen Zielen und Feinden bietet, die auf 20 Etagen besiegt werden können. Das mag zwar für manche reichen, aber wer die Hauptgeschichte zu viert spielen wollte, hat leider Pech gehabt!

Der andere interessante Info-Happen hat mit der Konsolenversion des Spiels zu tun. Anscheinend verfügt Gotham Knights, obwohl es nur auf Systemen der aktuellen Generation verfügbar ist, keinen Performancemodus, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass so viele neue Spiele für PS5 und Xbox Serie die Möglichkeit bieten. Das heißt: Das Spiel wird immer top aussehen, aber nur mit 30 FPS laufen. Laut dem ausführenden Produzenten des Spiels, Fleur Marty, gibt es hierfür Gründe in Form von Funktionen, die im Spiel verfügbar sind. Da lasse sich eine Leistungssteigerung nicht durch das simple Reduzieren der Auflösung erreichen (interessant!). Dass aber die PS5- und Xbox Serie-Konsolen leistungsstärker sind als eine Vielzahl von PCs, wird dabei geflissentlich übersehen. Nun ja: Gotham Knights wird am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie verfügbar sein.