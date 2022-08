gamescom 2022: Gotham Knights kommt ein wenig früher als gedacht

Gotham Knights kommt am 21. Oktober 2022 und bekam einen neuen, brandneuen Trailer gamescom 2022 spendiert.

Mehr über Gotham Knights

Das DC-Action-RPG sollte am 25. Oktober nach einer Verspätung (eigentlich 2021 geplant) veröffentlicht werden, aber jetzt wissen wir, dass wir schon ein wenig früher Hand an den Titel legen können. Neben diesem neuen Veröffentlichungsdatum gab uns ein frischer Trailer einen Blick auf ein paar weitere Schurken, die wir in Gotham Knights erwarten können, darunter die charismatische Harley Quinn, Mr. Freeze und mehr. Es sieht so aus, als würden wir uns mit entweder Batgirl, Nightwing, Red Hood oder Robin (oder vielleicht sogar eine Mischung aus allen dreien) prügeln, um das Batman-lose Gotham zu schützen. Am besten schaut ihr euch das Video gleich selbst an!