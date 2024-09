Gordian Quest erscheint 2024, mischt Hits bunt durch

Gordian Quest hat einen neuen Trailer auf der Mobile Gaming Show veröffentlicht und enthüllt, dass das Fantasy-RPG noch 2024 kommt!

Über Gordian Quest

Sehr selbstbewusst präsentiert sich Gordian Quest als eine großartige Mischung aus fast jedem Indie-Spielhit der letzten Jahrzehnte. Langweilig wird uns nicht: Es gibt ein Deckbausystem, das von dem von Slay the Spire inspiriert zu sein scheint, einem handgezeichneten Kunststil, der irgendwo zwischen Hades und The Banner Saga aussieht, Kacheln- und Gitterelemente, die an Darkest Dungeon erinnern – ein Roguelike-System gibt es natürlich auch. In der Zwischenzeit erwähnt das Spiel auch ältere Grundnahrungsmittel der Branche wie Ultima und D&D.

Uns erwartet wohl ein wahres Sammelsurium von Spielen im Laufe der Jahrhunderte, und es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, ob einer dieser Bezugspunkte euch irgendwo abholen kann. Vor allem, weil der Mix Anklang gefunden zu haben scheint! Gordian Quest sitzt auf einer ziemlich soliden 84 auf Metacritic und eine sehr positive Punktzahl auf Steam, so dass diejenigen, die Spiele auf ihren Handys mehr als alles andere spielen, bald einen respektablen Namen in den jüngsten Roguelikes auf ihren Handys bekommen werden. Was haltet ihr von diesem Titel? Seht selbst mal rein, wie das aussieht: