Googles Pixel 10-Serie ist da: An jeder Front ein Wow!

Google hat die neue Pixel 10-Serie nach ein paar Teasern vorgestellt, also das Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie Pixel 10 Pro Fold, Pixel Buds 2a und Pixel Watch 4.

Über die Pixel 10-Geräte

Angetrieben vom Google Tensor G5-Prozessor und ausgestattet mit dem neuesten Gemini-Nano-Modell setzen die Smartphones von Google neue Maßstäbe in Sachen Personalisierung, Proaktivität und Alltagstauglichkeit. Neben zahlreichen Hardware-Verbesserungen überzeugt die zehnte Pixel-Generation auch mit einem frischen Design. Dabei gibt es einen Wow-Effekt bei allen Geräten:

Das neue Pixel 10 Pro Fold ist das robusteste faltbare Smartphone von Google mit dem größten Display.

ist das robusteste faltbare Smartphone von Google mit dem größten Display. Die Pixel Buds 2a sind die bisher kleinsten und leichtesten Kopfhörer von Google.

sind die bisher kleinsten und leichtesten Kopfhörer von Google. Die Pixel Watch 4 bietet neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen wie eine intelligentere Schlafüberwachung.

Alle Pixel 10-Smartphones unterstützen Pixelsnap für integriertes Qi2-Wireless-Laden. Pixel 10, 10 Pro und 10 Pro XL sind die ersten Smartphones, die mit Material 3 Expressive ausgestattet sind, Googles neuer Benutzeroberfläche mit lebhaften Animationen für ein noch individuelleres Nutzererlebnis. Darüber hinaus sind die Modelle kratz-, staub- und wasserbeständig und erhalten sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Wenn das mal nicht eine Ansage ist? Legen wir los!

Pixel 10: Elegant und innovativ

Das Google Pixel 10 verfügt über einen satinierten Metallrahmen, eine polierte Glasrückseite und die charakteristische Kameraleiste, die für die zehnte Pixel-Generation verbessert wurde. Das Smartphone besteht aus hochwertigen, besonders langlebigen Materialien – unter anderem aus 100 Prozent recyceltem Aluminium in Raumfahrtqualität. Das 6,3-Zoll-Actua-Display ist mit 3000 Nits jetzt noch heller. Hinzu kommt ein verbessertes Audiosystem. Die Kamera des Pixel 10 wurde deutlich verbessert und verfügt erstmals in dieser Modellklasse über ein Teleobjektiv. Es handelt sich um ein 5-fach-Teleobjektiv mit schnellem Autofokus, 10-facher optischer Qualität und bis zu 20-fachem Zoom mit Super-Resolution-Zoom.

Das ultimative Pixel-Erlebnis erwartet euch dabei ganz klar mit den Top-Geräten Pixel 10 Pro und dem 10 Pro XL. Denn das Google Pixel 10 Pro bietet das ultimative Pixel-Erlebnis mit besonders hochwertigem Design, den hellsten Super Actua-Displays und dem bisher besten 3-fach-Kamerasystem auf der Rückseite. Das Modell ist in zwei Größen erhältlich: als Pixel 10 Pro mit 6,3 Zoll und als Pixel 10 Pro XL mit 6,8 Zoll. Die Pro-Geräte verfügen über größere Akkus, verbesserte Lautsprecher, 16 GB RAM und schnelleres kabelgebundenes Laden. Das Pixel 10 Pro XL unterstützt außerdem 25 W Qi2.2-Wireless-Loading.

Starker Prozessor, starke Kamera

Googles neuer Tensor G5 markiert den größten Fortschritt seit Einführung der eigenen Prozessorreihe. In Zusammenarbeit mit Google DeepMind entwickelt ist er der erste Prozessor, der das neueste Gemini-Nano-Modell unterstützt – und damit vielfältige, generative KI-Anwendungen direkt auf dem Smartphone möglich macht. Das Pixel 10 ist das erste Smartphone mit einer Kamera, die direkt mit Gemini arbeitet. Die Funktion Kamera-Coach nutzt Gemini-Modelle, um Verbesserungsvorschläge für Fotos zu machen – beispielsweise durch die Wahl unterschiedlicher Bildausschnitte und Kompositionen. Der Kamera-Coach vermittelt grundlegende Konzepte und inspiriert gleichzeitig dazu, Aufnahmen zu machen, an die man vielleicht sonst nicht gedacht hätte. Der neue Pro-Resolution-Zoom, exklusiv für das Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL, bringt Nutzer:innen jetzt noch näher an das Motiv.

Er ermöglicht einen bis zu 100-fachen Zoom für gestochen scharfe Detailaufnahmen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen einfachen Ausschnitt: Pro-Resolution-Zoom nutzt ein völlig neues generatives Imaging-Modell, um komplexe Details intelligent einzufangen und zu verfeinern. Pro-Resolution-Zoom wurde speziell für die Bildverarbeitung der Pixel-Kamera entwickelt und für die Nutzung des neuen Tensor G5-Prozessors optimiert. Die Funktion ist sowohl das größte jemals verwendete Modell als auch das erste Diffusionsmodell in der Pixel-Kamera und liefert ein bisher einfach noch nicht dagewesenes Maß an Details. Ihr seht also: Das Wettrüsten bei Prozessoren und Kameras ist nicht nur was fürs Marketing, sondern auch fürs Auge!

Pixel 10 Pro Fold: Das robusteste faltbare Smartphone

Das Google Pixel 10 Pro Fold eignet sich mit seinem 8 Zoll (204 mm) überarbeiteten Super Actua Flex-Innendisplay perfekt für Entertainment und Multitasking. Sowohl das Innen- als auch das 6,4-Zoll-Aussendisplay bieten eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Der Bildschirm besteht aus ultradünnem Glas und zwei Schichten stoßfester Folie. Darüber hinaus ist das faltbare Smartphone neu gemäß dem Schutzstandard IP68 wasser- und staubbeständig. Dank des hochfesten Scharniers ohne Zahnrad liegt das Pixel 10 Pro Fold angenehm in der Hand und lässt sich über zehn Jahre lang beliebig oft auf- und zuklappen.

Das faltbare Design in Kombination mit der innovativen Google-KI ermöglicht es, Fotos einfacher aufzunehmen und schneller zum perfekten Bild zu gelangen. Neu ist unter anderem eine 48-MP-Weitwinkelkamera im dreifachen Rückkamerasystem. Damit lassen sich mit Makrofokus besonders nahe Aufnahmen machen, mit Super-Resolution-Zoom bis zu 20-fach in Details hineinzoomen oder mit der Rückkamera-Selfie-Funktion Selbstporträts aufnehmen. Exklusiv für das Pixel 10 Pro Fold gibt es die Sofortansicht: Im aufgeklappten Zustand werden Fotos gleich in der Vorschau angezeigt, sodass bei Bedarf direkt ein neues Bild aufgenommen werden kann.

Pixel Watch 4: Neues Design, noch mehr Power

Die Pixel Watch 4 verfügt über ein Actua 360-Display, das physisch gewölbt ist und eine um zehn Prozent größere aktive Fläche bietet. Material 3 Expressive macht das Display noch individueller und dynamischer – mit satteren Farben, auffälligen Zifferblättern und einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche. Das Gehäuse der Pixel Watch 4 besteht aus speziell gefertigtem Corning Gorilla Glass und Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität.

Erstmals lässt sich die Smartwatch zudem ganz einfach warten – sowohl Akku als auch Display sind austauschbar. Zudem wurde die Akkulaufzeit um 25 Prozent verlängert. Abgerundet wird die Pixel Watch 4 durch neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Dazu zählen eine intelligentere Schlafüberwachung, eine verbesserte Körpertemperaturmessung, eine präzisere Routenverfolgung, Echtzeitstatistiken für Fahrradtouren sowie neue Trainingsoptionen.

Pixel Buds 2a: Beeindruckender Klang

Die Pixel Buds 2a sind die bisher kleinsten und leichtesten Kopfhörer von Google. Durch einen drehbaren Stabilisator und vier Ohrstöpselgrößen sitzen sie sicher und bequem. Die Kopfhörer sind gemäß IP54 schweiß- und wasserabweisend und in den Farben Iris und Hazel erhältlich. Das Herzstück der Pixel Buds 2a ist der Tensor A1, der eine aktive Geräuschunterdrückung mit Silent Seal 1.5 (ANC) ermöglicht. Erstmals sind die Pixel Buds 2a auch mit Gemini ausgestattet. Mit einem einfachen „Hey Google“ können Aufgaben erledigt, Nachrichten zusammengefasst oder Empfehlungen, etwa für Cafés während eines Spaziergangs, freihändig abgerufen werden.

Alles schön und gut, aber wie sieht es mit den Preisen und der Verfügbarkeit aus? Google sei Dank sehr gut, denn an der Smartphone-Front dürft ihr sofort loslegen. Sowohl das Pixel 10 (zu einer UVP ab 899,- Euro), Pixel 10 Pro (zu einer UVP ab 1.099,- Euro) als auch Pixel 10 Pro XL (zu einer UVP ab 1.299,- Euro) sind ab sofort vorbestellbar und ab dem 28. August 2025 im Google Store, bei A1, Drei und MediaMarkt verfügbar. Das Pixel 10 Pro Fold (zu einer UVP ab 1.899,- Euro), die Pixel Watch 4 (zu einer UVP ab 399,- Euro) sowie die Pixel Buds 2a (zu einer UVP von 149,- Euro) sind ab dem 9. Oktober 2025 erhältlich. Was sagt ihr, ist da was für euch dabei?