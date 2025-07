Ein erster Blick auf das Google Pixel 10

Mehr zum Google Pixel 10

Das Bild entstand durch einen kurzen Clip, der am Montag auf der US-Google Store-Homepage veröffentlicht wurde. Die neue Pixel 10-Serie wird wahrscheinlich bei einer Made by Google-Veranstaltung in New York gegen Mitte oder Ende August vollständig vorgestellt. Das Teaser-Video zeigt einfach die Rückseite des Geräts mit der markanten ovalen Kameraleiste des Pixels, zusammen mit einem Blitz und Sensor irgendeiner Art. Es folgt einem ähnlichen Design wie die früheren Pixel, aber während die Pixel 6, 7 und 8 alle Kameraleisten hatten, die von Kante zu Kante liefen, ist die Kameraleiste der Pixel 9 und 10 eine Insel. Das günstigere Pixel 9a von Anfang 2025 hat keine Kamerabeule und schließt stattdessen bündig mit dem Gerät ab. Aktuelle Pixel 10-Gerüchte deuten auf ein sehr ähnliches Design wie das letztjährige Handy hin, mit einigen starken internen Upgrades.

Insbesondere wird der Tensor 5-Chip laut einem Bericht von Android Authority vom März von TSMC auf einem 3-nm-Prozess hergestellt. Frühere Tensor-Chips wurden von Samsung hergestellt. Laut einem anderen Bericht von Android Authority wird die Bildschirmhelligkeit des Pixel 10 Pro Fold von 2.700 Nits auf 3.000 Nits gesteigert. Es wird auch einen Batterieschub auf 5.015 mAh bekommen, eine Steigerung von 7 % gegenüber dem Foldable vom letzten Jahr. Das Pixel 10 wird mit Sicherheit von Android 16 angetrieben und eine Reihe von KI-Funktionen haben. Das gut bewertete Pixel-Portfolio lässt Google gegenüber seinen Hardware-Partnern sehr gut aussehen, die sich entschieden haben, Android-Geräte herzustellen, anstatt ihre eigenen Betriebssysteme zu entwickeln. Mit Googles eigenen Telefonen konkurriert der Technologieriese direkt mit Samsung, OnePlus, Motorola und anderen.