Das erwartet uns wohl beim Made by Google-Event am 20. August 2025

Google hat offiziell angekündigt, dass am 20. August ein großes „Made by Google“-Event in New York stattfindet. Worum wird es gehen?

Zum Made by Google-Event im August 2025

Im Mittelpunkt (na no na ned – danke, Google!) stehen die neuen Geräte der Pixel 10-Serie – darunter das Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und das faltbare Pixel 10 Pro Fold. Erwartet wird ein an das Vorgängermodell angelehntes Design mit pillenförmiger Kameraleiste und flachem Display, allerdings werden die neuen Modelle etwas dicker und schwerer ausfallen. Frische Farben wie Frost, Lemongrass, Indigo und Obsidian sollen neue Akzente setzen. Technisch überrascht vor allem der neue Tensor G5-Chip, der auf effiziente KI-Nutzung optimiert ist. Fotografie-Fans dürfen sich unter anderem auf eine verbesserte Tele-Kamera beim Pixel 10 und weiter optimierte Kameras bei den Pro-Modellen freuen.

Außerdem setzt Google erstmals auf den Qi2-Ladestandard, inklusive magnetischer „Pixelsnap“-Technologie für schnelleres kabelloses Laden. Auch abseits der Smartphones gibt es Neuheiten: Die Pixel Watch 4 wird mit stärkerem Akku, neuem Ladeverfahren und neuen Farben wie Moonstone präsentiert, ebenso erwartet wird Wear OS 6 inklusive tiefer Integration von Gemini-KI und neuen Fitness-Features. Preisbewusste Nutzer können sich auf die Pixel Buds 2a als günstige Kopfhörer-Variante in passenden Farben freuen. Die Veranstaltung wird dabei nicht nur neue Hardware, sondern auch exklusive Softwarefunktionen rund um die Gemini-KI vorstellen. Seid ihr dabei?