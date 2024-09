Google TV Streamer (4K) Test: Die neue Entertainment-Zentrale für daheim

Da das Produkt bis zu 4K HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos bieten kann, ist es tatsächlich ein ultimativer One-Stop-Shop für alle Entertainment-Dinge. Insgesamt hat das Gerät 32 GB Speicher für alle Apps spendiert bekommen, und das sollte für den Wohnzimmer-Genuss und die Smart Home-Verwendung (nun auch via Matter & Thread) vollkommen ausreichen. Gleichzeitig lässt sich auch die Fernbedienung wieder finden, ganz einfach über die Taste am Gerät oder via Sprachbefehl. Natürlich könnt ihr auch Inhalte von eurem Smartphone auf den Google TV Streamer projizieren – was gibt es noch zu sagen? Packen wir den Entertainment-Tausendsassa doch erst mal aus!

Auf der offiziellen Website des Produkts spricht Google von den mannigfaltigen Vorzügen des Geräts. Klar, denn mit dem Google TV Streamer bietet der Konzern eine hochwertige Alternative zum Fire Stick und allen anderen günstigen Smart TV-Sticks, die es da draußen so gibt. Personalisierte Unterhaltung für alle, optimale Leistung für einfache Navigation, starker Sound, ein Überblick über alle Smart Home-Geräte sowie ein ansprechendes Design werden versprochen. Und was kann man sagen? Der Google TV Streamer selbst ist ein äußerst elegantes, schönes Gerät. Sehr rund, sehr schlank und wirklich dezent kommt es daher, ohne bei den Anschlüssen oder Möglichkeiten zu geizen.

Die Einrichtung des Geräts

Der Google TV Streamer lässt sich hervorragend einrichten. So gut ist das Prozedere, dass es einen eigenen Absatz verdient! Die Konfiguration funktioniert über die Google Home App und dem Scannen des QR Codes, der euch ganz früh im Ersteinrichtungsprozess angezeigt wird. So lassen sich alle Eingaben über das Smartphone erledigen, und ihr müsst euch nicht auf einer Bildschirmtastatur mit der Fernbedienung des Produkts herumschlagen. Kurzum, es funktioniert hervorragend. Das kennen wir von anderen Google TV-Produkten doch ein wenig anders, wie zum Beispiel bei einem anderen Produkt. Aber das ist nur Jammern auf hohem Niveau – Fakt ist, Google hat hier gleich etwas ganz richtig gemacht. So soll es sein!

Danach gilt es einfach nur noch, euch einmalig bei den Apps eurer Wahl anzumelden. In meinem Fall ist da (leider) ein wenig zusammengekommen. Denn mich traf es nicht nur bei den mitgelieferten Apps, sondern auch bei Netflix, Amazon Prime Video, Crunchyroll, Apple TV+, Rakuten, Disney+ und mehr. Doch der große Vorteil: Habt ihr euch einmal angemeldet, so wird sich der Login klarerweise gemerkt, und ihr müsst das nie wieder tun. Habt ihr also eine WLAN-Verbindung (oder ein Ethernet-Kabel angeschlossen), so könnt ihr binnen Sekunden beginnen, eure Lieblingsinhalte zu suchen und zu sehen. Die Bedienung ist kinderleicht und macht richtig Spaß. Warum?

Der Google TV Streamer im Alltag

Oh, die Performance – so wichtig in der Praxis. Denn während so gut wie jeder Fernseher heutzutage schon seine eigene Suite an TV-Apps und smarten Funktionalitäten mitbringt, gibt es eigentlich kein Gerät, das bei der Leistung vollständig überzeugen kann. Apps ruckeln, stürzen ab oder sind einfach veraltet – hier gibt es also Platz für einen Zusatzverkauf! Hier kommt also der Google TV Streamer ins Spiel, und er verliert buchstäblich keine Sekunde. Das Produkt reagiert zu jeder Zeit rasch, und bietet euch so wie die viel gelobten Pixel-Smartphones weitere Funktionen, die ihr entweder verwenden oder auch nicht verwenden könnt. So lassen sich Google Fotos als Bildschirmschoner einrichten, mehrere Profile verwenden, oder auch Funktionen für Kinder freischalten.

Alles funktioniert ohne Verzögerung, und dank der starken Appanbindung könnt ihr auch andere Apps nachinstallieren. Ob das im Nachgang dann nur Crunchyroll ist, oder eine Vielzahl von Spielen, Film-Apps, Unterhaltungsmöglichkeiten oder sonstige Empfehlungen, ist vollkommen euch überlassen. Fakt ist, dass hier alles einfach flutscht, und so soll es sein! Die Fernbedienung funktioniert via Bluetooth, das heißt, ihr müsst im Betrieb nicht ständig auf den Streamer zeigen. Als Software kommt dabei das neueste Android 14 zum Einsatz, und der Stand des Sicherheitsupdates des TV Betriebssystems ist der 1. August 2024. Also topaktuell, und das ist bedeutend besser als bei anderen Google TV Geräten und dem nun ausgelaufenen Chromecast.

Was sonst noch aufgefallen ist

Selbstverständlich lässt sich mit dieser Anschaffung auch das hauseigene Smart Home steuern, dazu kommt auch der Support für das topaktuelle Protokoll von Matter/Thread. Logischerweise dürft ihr mit dem Google TV Streamer auch euren Google Assistant aufrufen und diesen mit Fragen und Wünschen löchern. Gleichzeitig könnt ihr auch aus einer Vielzahl an Möglichkeiten für den inaktiven Bildschirmschoner-Zustand auswählen, und insgesamt stehen euch etwa 26 GB nutzbarer Speicher zur Verfügung. Das ist für eine Set-Top-Box voll in Ordnung und bietet Platz für eine Vielzahl von Apps und Spielen. Nur, wer Videos tatsächlich aufs Gerät laden möchte, wird dann möglicherweise früh mit den Begrenzungen des Speichers konfrontiert.

Weiter zur regulären Nutzung: Die Fernbedienung ist leise, liegt wunderbar in der Hand und sieht auch ganz nett aus. Der Streamer ist in Europa nur in der Farbe Porzellan/Porcelain erhältlich, das ist aber absolut kein Nachteil, selbst wenn ihr sonst alles in Schwarz habt. Denn glücklicherweise ist der Google TV Streamer so leicht, dass ihr ihn in einem völlig dunklen TV-Bereich mit einem Mini-Knödel Patafix ganz leicht an der Rückseite des Fernsehers befestigen und so ganz ohne Nachteile verstecken könnt. Strom benötigt das Gerät so gut wie keinen, denn das mitgelieferten Netzteil zieht gerade mal 7,5 Watt. Die Fernbedienung ist voll ausgestattet mit Pfeiltasten, Bestätigungsknopf, Zurück-Taste, Home-Button, Mikrofon-Taste, Lautstärkeregler und Stummschalter, eine YouTube- und Netflix-Taste, ein Sternknopf sowie die Standbytaste.

Die Technik des Google TV Streamer

Google bringt den TV Streamer (4K) ausschließlich in der weißen Farbe Porcelain zu uns. Das soll dem Spaß aber keinen Abbruch tun, sie sieht hervorragend aus und kann sich überall gut einfügen. Der nicht näher genannte Prozessor wird als bis zu 22 % schneller bezeichnet, im Alltag reicht die Performance vollkommen aus. Die Abmessungen des Geräts betragen 161,6 x 75,6 x 26,7 mm bei einem Eigengewicht von 160,7 Gramm. Bis zu 4K-Auflösung bei HDR und 60 Bildern pro Sekunde wird unterstützt, und als Videoformate kann das Gerät Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und HLG anzeigen. Audioseitig funktionieren Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Atmos.

WLAN funktioniert sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Bereich, Bluetooth 5.1 ist ebeso mit von der Partie wie 4 GB an Arbeitsspeicher. 32 GB Speicherplatz sind im Device verbaut, davon sind im Endeffekt etwa 26 GB nutzbar. Als Stromversorgung verwendet ihr beim Google TV Streamer (4K) eine USB-C-Verbindung mit 7,5 Watt. Verbunden wird das Gerät via HDMI 2.1 und Gigabit-Ethernet, und als Software kommt das topaktuelle Android 14 zum Einsatz. Sowohl Thread- als auch Matter-Unterstützung sind mit dabei, und die Fernbedienung mit Mikrofon wird mit 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) befeuert. That’s it!