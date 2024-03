Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PC) kommt im Mai 2024 mit diesen Goodies

Sony Interactive Entertainment hat eine PC-Version von Ghost of Tsushima Director’s Cut angekündigt. Was bringt der Titel aus dem Jahr 2020? Wir wussten es ja!

Das Game befindet sich in der Entwicklung bei Nixxes in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Schöpfer Sucker Punch Productions, und das Spiel wird am 16. Mai 2024 über Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Das ursprünglich im Juli 2020 für PS4 veröffentlichte Open-World-Abenteuerspiel spielt während der mongolischen Invasion in Japan im Jahr 1274. Die Spieler:innen übernehmen die Rolle von Jin Sakai, einem Samurai-Krieger, dessen Abenteuer auf der japanischen Geschichte und den Traditionen des Samurai-Kinos basiert, um das zu schaffen, was Sucker Punch “eine wunderschöne Geschichte von Rache, Macht und Hoffnung” nennt. Nach dem Start wurde das Spiel um einen kooperativen Online-Multiplayer-Modus namens Legends erweitert, der 2021 auch eine eigenständige Veröffentlichung erhielt.

Der Ghost of Tsushima Director’s Cut wurde im August 2021 für PS4 und PS5 veröffentlicht. Es fügte die Erweiterung der Iki Island Story (zu unserem Test) hinzu, in der Jin an einen neuen Ort reist, um gegen einen mongolischen Stamm zu kämpfen, der von einem Schamanen namens Eagle angeführt wird. Die PC-Version des Games wird das Basisspiel, die Iki Island-Erweiterung und den Legends-Modus enthalten. Zudem erwarten uns freie Bildraten, eine Vielzahl von Grafikeinstellungen und anpassbare Maus- und Tastatursteuerungen. Ultrabreitbildschirm- und Multi-Monitor-Unterstützung sind ebenso dabei wie Upscaling-Optionen und umfassende Controller-Unterstützung bis hin zum PlayStation DualSense-Controller. Klingt das fein? Ich finde, auf jeden Fall!