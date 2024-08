Ghibli-like Adventure Europa kommt am 11. Oktober 2024 auf PC und Switch

Dies passierte während des Nintendo Indie World Showcases: Das Abenteuer startet am 11. Oktober 2024 auf dem PC über Steam und Nintendo Switch! Europa wird vom ehemaligen Overwatch – und Diablo 3 Art Director Helder Pinto entwickelt, einem kleinen Entwicklerteam, das er zusammengestellt hat und von Future Friends Games ( SUMMERHOUSE, Gourdlets, Exo One ) veröffentlicht wird. Auf dem Mond Europa, ein üppiges terrageformtes Paradies im Schatten des Jupiters, macht sich ein Androide namens Zee auf die Suche nach Antworten. Wir laufen, gleiten und fliegen durch die Landschaft, lösen Rätsel in den Ruinen einer gefallenen Utopie und entdecken die Geschichte des letzten lebenden Menschen. Hier ein Trailer zum Spiel, das uns demnächst erwartet!

Europa ist ein friedliches Spiel des Abenteuers, der Erkundung und Meditation. Während wir reisen, werden wir die Fähigkeiten unseres Zephyr-Jetpacks schrittweise verbessern und uns weiter durch die Luft bewegen, bis wir frei in den Himmel fliegen können. Uns erwartet eine atemberaubende Welt von Seen, es gibt Wiesen und Bergen zu erkunden, verstreut in den Überresten einer gefallenen Zivilisation. Zudem dürfen wir frei fließende Bewegungen ausführen, die es uns ermöglicht, gelassen von Schub zu Schub zu gleiten, Kraft und Schwung im Laufe der Zeit aufzubauen. Es gilt, Geheimnisse zu entdecken, Rätsel zu lösen und versteckte Gefahren in den Ruinen zu überleben. Alles in allem ist das Spiel eine intime Geschichte über das Erwachsenwerden und die Beziehung der Menschheit zur Natur.