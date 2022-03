Gewinnt unser iRobot Roomba i3+ und Google Nest Mini Testmusterpaket

tink hat hier eine interessante Kombination geschnürt, die sich in jedem Haus gut macht. Sowohl der iRobot Roomba i3+ wie auch das Google Nest Mini sind beides nützliche Helferlein im Alltag, und gemeinsam ist für alle etwas dabei. Ob ihr nun Musik hören wollt, eine Verbindung mit eurem Smartphone wünscht, Antwort auf all eure Fragen benötigt (OK, Google!) oder Fans von gesaugten Wohnräumen seid: Diese Kombo ist da ziemlich mächtig! Doch auch im Detail macht dieses Duo große Freude, denn der Saugroboter macht seine Arbeit hervorragend und der Speaker ist ohnehin ein klasses Gadget. Wenn man beider Hardware überhaupt etwas vorwerfen möchte, muss man schon mit der Lupe suchen.

Beim Sauger könnte man den geringen Funktionsumfang der iRobot-App als Kritikpunkt anführen, und als Vater eines Einjährigen bin ich bestimmt nicht die Zielgruppe für die ziemlich laute Absaugstation. Was den Lautsprecher angeht, so bin ich persönlich einfach mehr der Typ für ein smartes Display – und die maximale Lautstärke bringt die Klangqualität ziemlich um. Doch das sind alles Dinge, die euch vermutlich weniger betreffen könnten. Die Qualität beider Produkte ist hoch, und in Kombination machen die Geräte richtig Spaß! Wenn ihr einen guten Sauger sucht und ihr größtenteils glatte Böden zu Hause habt, könnt ihr beruhigt zum iRobot Roomba i3+ (zur Tink-Seite) greifen, und Fans vom Google Assistant kommen an Hardware wie dem Nest Mini (zur Tink-Seite) nicht vorbei! Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.