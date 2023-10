Gewinnspiel: Wir verlosen zwei riesige Magic the Gathering Sets

Anlässlich unseres kürzlichen Reviews zu Wilds of Eldraine verlosen wir in Kooperation mit Hasbro und Wizards of the Coast zwei riesen Magic the Gathering Sets mit Sammler-Boosterpacks, Commander Decks und vielem mehr.

Was gibt’s zu gewinnen?

Ein Set bestehend aus

1x Commander Deck: Verderbender Einfluss (Phyrexia – Alles wird Eins)

3x Sammler Booster: Wilds of Eldraine

5x Set Booster: Phyrexia – Alles wird Eins

8x Draft Booster: Commander Legends Dungeons & Dragons – Schlacht um Baldur’s Gate

Ein Set bestehend aus

1x Commander Deck: Aufstand der Rebellen (Phyrexia – Alles wird Eins)

3x Sammler Booster: Wilds of Eldraine

5x Set Booster: Phyrexia – Alles wird Eins

8x Draft Booster: Commander Legends Dungeons & Dragons – Schlacht um Baldur’s Gate



Was erwartet euch mit Wilds of Eldraine?

Mit Wilds of Eldraine haben wir ein Märchensetting vor uns, dass vor Einhörnern, Hexen, und Gebrüder Grimm Figuren nur so wimmelt. Im Gegensatz zur 2019 erschienenen Edition Throne of Eldraine wagen wir uns diesmal über die Burgmauern hinaus und gehen in die namensgebende Wildnis. Die phyrexianische Invasion ist vorbei, Elesh Norn ist besiegt. Allerdings hat die Invasion Spuren hinterlassen und über Eldraine liegt der Fluch des Bösen Schlummers. Das Land wurde von Talion, dem Feenherrscher der Wildnis, und drei Hexenschwestern mit diesem Fluch belegt,was von Talion ursprünglich dazu gedacht war, die Welt vor den Streitkräften Phyrexias zu schützen. Nun da die Invasion vorbei ist, ist der Fluch aber seiner Kontrolle entwachsen. Jetzt befürchten die Menschen von Eldraine, dass der Tag naht, an dem dieser endlose Schlaf sie alle erfasst. Mit Wilds of Eldraine startet ein ganz neuer Story Arc, abseits der phyrexianischen Invasion, der sich auch in den nächsten Erweiterungen fortsetzen wird. Wer hier noch weiteres Interesse hat tiefer in die Lore einzutauchen, kann sich gleich hier den ersten Teil einer mehrteiligen Storyserie anhören: