Gewinnspiel: Wir verlosen VIECC24 Weekend-Tickets

Hex-Hex & Törööö: Bei legendären Figuren wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen werden ehemalige Kindheitserinnerungen geweckt. Dafür ist einzig und allein die preisgekrönte Autorin Elfie Donnelly verantwortlich, die als Headliner auf der VIECC 2024 vertreten ist. Die österreichisch-britische Schriftstellerin ist Trägerin des deutschen Jugendliteratur- und Grimme-Preises und zieht alle mit ihren herzerwärmenden Charakteren in den Bann. Durch die Erschaffung ihrer Figuren „Benjamin Blümchen”, „Bibi Blocksberg” und „Elea Eluanda” verkaufte sie millionenfach Kassetten, CDs und Bücher. Auf der Vienna Comic Con zeigt sie Einblicke in ihr Leben als Autorin, plaudert aus dem Nähkästchen und steht für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Give the People What They Want: Da die Content Creator Stage 2023 ein ultimatives Highlight für viele Besucher:innen war, gibt es auf der diesjährigen VIECC noch mehr Raum für die angesagten Internet-Stars. Die Community kann sich über ein unterhaltsames Programm freuen, bei dem bekannte Streamer:innen wie das DoktorFroid- Team, bestehend aus LeFloid, Olli und Paul, auftreten. Reactions, Live Streams, Quizze und eigene Specials Events sorgen für eine 360 Grad-Unterhaltung.

Dieses Jahr gibt es auf der Vienna Comic Con noch mehr Programm-Highlights für die Besucher:innen: Die Content Creator Stage wird 2024 noch größer und hostet unterhaltsame Panels mit Youtuber & Streaming-Idole wie DoktorFroid, dem erfolgreichen Entertainment-Trio aus Deutschland. Die VIECC Indie Area in Kooperation mit Super Crowd bietet auch dieses Jahr Raum, um die neuesten Indie-Spiele auszuprobieren. Und auch das Cosplay-Programm hat auf der Vienna Comic Con 2024 einiges zu bieten: die VIECC Cosplay Championships wird um einen Cosplay Catwalk und den VIECC DACH Cosplay Cup ergänzt.

Anlässlich des bevorstehenden Popkultur-Event des Jahres im Herzen Wiens verlosen wir in Kooperation mit den Austrian Exhibition Experts zwei heiß begehrte VIECC24 Weekend-Tickets. Mitmachen, lohnt sich!

