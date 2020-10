Gewinnspiel: Wir verlosen unser ZTE Axon 11 5G Testmuster

Ich persönlich mag die Haptik des Gerätes, muss aber gleichzeitig sagen, dass ein Smartphone in der Bauweise nicht mehr dünner werden sollte. Die Fotos werden mehr als nur brauchbar, die Performance stimmt und um den gelungenen Preis habt ihr auch die 5G-Funktionalität gleich inbegriffen. Fehlt nur noch der passende Tarif – aber rein von der Hardware her erwartet euch hier ein ideales Gesamtpaket, das selbst unter Volllast nicht wirklich warm wird. Mit einem ZTE Axon 11 5G habt ihr für die nächsten Jahre ausgesorgt!( hier geht’s zum vollständigen Test )

Das Gerät kostet 549 Euro, also weniger als Flaggschiff-Geräte und hält dennoch mehr als bloß gut Schritt. Möglich wird dies durch ein paar Design-Entscheidungen: Es gibt nur einen Lautsprecher, ihr habt keinen Wasser- oder Staubschutz und ein paar vorinstallierte Apps, die euch gleich beim ersten Einschalten auffallen. Abgesehen davon macht das ZTE Axon 11 5G nichts falsch – ihr habt Zugriff auf sämtliche Google-Dienste, der MiFavor 10.1-Skin ist klasse und generell fetzt das Smartphone, was auch immer ihr macht.

In Kooperation mit ZTE verlosen wir unser ZTE Axon 11 5G-Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 22.10.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!