Gewinnspiel: Wir verlosen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom samt Goodies

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom samt Goodies. Mitmachen, lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? 2 x The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Spiel + Merch) Die Reise beginnt In Links neuem Abenteuer begeben sich die Spieler:innen auf eine gefährliche Mission, um die Wahrheit hinter einem katastrophalen Ereignis zu ergründen, dass das Königreich ins Chaos gestürzt hat. Dafür bereisen sie die weitläufigen Landschaften Hyrules und die geheimnisvollen Himmelsinseln darüber – und wählen stets ihren eigenen Weg durch ein episches Abenteuer. Die Fans entdecken neue Schauplätze, stellen sich diversen Gefahren und lösen knackige Rätsel. Für all das und mehr stehen ihnen Links neue Fähigkeiten zur Verfügung, die sowohl ihren Verstand als auch ihren Einfallsreichtum fordern: Synthese verbindet Gegenstände miteinander und ermöglicht die Kreation neuer Waffen mit unterschiedlichen Effekten.

verbindet Gegenstände miteinander und ermöglicht die Kreation neuer Waffen mit unterschiedlichen Effekten. Ultra-Hand lässt Spieler:innen Fahrzeuge konstruieren, hilft bei der Lösung von Rätseln und kann auch im Kampf nützlich sein.

lässt Spieler:innen Fahrzeuge konstruieren, hilft bei der Lösung von Rätseln und kann auch im Kampf nützlich sein. Zeitumkehr spult die Bewegung eines Objekts zurück und schafft so neue Pfade – oder lässt Spieler:innen ein explosives Fass auf Gegner:innen zurückwerfen.

spult die Bewegung eines Objekts zurück und schafft so neue Pfade – oder lässt Spieler:innen ein explosives Fass auf Gegner:innen zurückwerfen. Deckensprung lässt Spieler:innen durch Decken von Gebäuden und Höhlen aufsteigen, um einen schnellen Ausgang zu ermöglichen.